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Ana Sayfa Kültür & Sanat 25 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Hikaye Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Hikaye Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Ayvalık Belediyesi Çağdaş Ömür Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi idaresinde iki farklı kategoride birinci sefer düzenlenen Nejat Hürbaş Öykü Yarışması’nda dereceye giren genç müelliflere mükafatları Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenen merasimle verildi.

Ödül merasimine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediyesi Lider vekili Merih Arslan, muharrir Feyza Hepçilingirler, ÇYDD Ayvalık Şube Lideri Gülden Evrak, Nuray Özer, hayırsever iş adamı Cihan Şişman ve eşi Sebahat Şişman, kütüphanenin kurucusu Ahmet Kerim Erhan, geleceğin muharrirleri, Alieren Ateş, Mehmet Cem Kunt, Delphine Asya Dessane, Zeynep Öztunalı, Bilge Kağan Öncül, Gökçe Edman, Fatmagül Kaya, Zeynep Ceylin Ak, Ela Boran, Melek Arslan ve gençlerin ebeveynleri katıldı. Sabahat Cihan Şişman Hoş Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası keman dinletisiyle merasime renk kattı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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