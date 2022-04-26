Hilton Istanbul Maslak’tan Şampiyon tenisçi Potapova’ya Türkiye’yi hatırlatacak hediye

TEB BNP PARIBAS Tenis Turnuvası sona erdi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde eden Anastasia Potapova’ya ev sahipliği yapan Hilton Istanbul Maslak, ünlü sporcuyu Türkiye’yi hatırlatacak bir hediye ile ülkesine uğurladı.

Şehirdeki eşsiz konumu, misafir memnuniyetine odaklı anlayışı ve Hilton CleanStay güvencesi ile hizmet veren Hilton Istanbul Maslak, 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen TEB PNB PARIBAS İstanbul Tenis Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen turnuvada, aralarında Veronika Kudermetova (2021 çiftler şampiyonu), Elise Mertens (2021 çiftler şampiyonu) ve Sorana Cirstea (2021 tekler şampiyonu) gibi isimlerin yer aldığı oyuncular, hakemler, WTA (Kadınlar Tenis Birliği) yetkilileri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve diğer yöneticiler, bu sene de her yıl olduğu gibi Hilton Istanbul Maslak’ta konaklamayı tercih etti.

İlk kupasını İstanbul’da kaldıran Anastasia Potapova’ya hediye

Dünyanın en iyi 50 oyuncusunun 12’sinin bir hafta boyunca İstanbul’da şampiyonluk için mücadele ettiği turnuvada, Veronika Kudermetova’yı 6-1 yenen Anastasia Potapova şampiyon oldu. Yaklaşık dört yılın ardından ilk finaline İstanbul’da çıkan Potapova, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Türkiye’de elde etti. Hilton Istanbul Maslak, misafir ettiği tenis şampiyonu Potapova’ya Türkiye’yi ve İstanbul’u hatırlatacak geleneksel bir hediye ile tebrik ederek ülkesine uğurladı.