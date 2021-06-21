Hindistan merkezli oyun şirketi Nazara’dan Türk oyun pazarlaması ajansı Publishme’ye yatırım

Türkiye ve MENA bölgesinde imza attığı projelerle isminden kelam ettiren Publishme, Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies ile bağlayıcı bir ön mukavele imzaladığını ve yatırım görüşmelerine başladığını duyurdu. Nazara, Orta Doğu ve Türkiye’nin en büyük oyun pazarlama ajansı olan Publishme’nin yüzde 69,82’sine sahip olacak.

Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies Limited (BSE: 543280) (NSE: NAZARA), Orta Doğu ve Türkiye’nin en büyük oyun pazarlama ajansı Publishme’ye yapacağı yatırım için ön kontrat imzaladığını duyurdu. Nazara, şirkete yapılan birincil yatırımın yanı sıra Publishme’nin yüzde 69,82 çoğunluk payına de sahip olacak.

Hindistan, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde faaliyet gösteren Nazara, Publishme adımıyla birlikte MENA bölgesini güçlü olduğu coğrafyalar ortasına ekleyecek. Bu yatırım ile birlikte Nazara, freemium, oyunlaştırılmış öğrenme ve espor üzere alanlarda coğrafyaya has yetenekler kazanacak.

Publishme CEO’su Özgür Özalp, Publishme ve Nazara’nın güçlerini birleştirmesi hakkında şunları söyledi:

“Nazara’ya katılmaktan ve şirketin MENA bölgesindeki maksatlarına öncülük edecek olmaktan memnunluk duyuyoruz. MENA, varsayımı 4,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 160 milyonun üzerinde oyuncusuyla en süratli büyüyen pazarlarından biri. Nazara ile olan iştirakimiz, bölgedeki oyun sanayisinin büyümesini sürdürmek için eşsiz bir ağ, global erişim ve lokal servisler sunacak.”

Nazara Technologies Kurucusu ve Genel Müdürü Nitish Mittersain ise, “MENA bizim için değerli bir coğrafya ve bu satın alma, kendimizi bölgede değerli bir oyuncu olarak konumlandırmamıza yardımcı olacak. Bedelli Özgür Özalp başta olmak üzere Publishme’nin MENA bölgesindeki deneyimlerini bizimle paylaşacak olmasından ve ‘’Friends of Nazara’’ ağına katılmasından heyecan duyuyoruz.’’ dedi.

Friends of Nazara ağı, Nazara’nın çoğunluk payına sahip olduğu, mevcut kurucular ve idare gruplarıyla faal olarak çalışmaya devam ettiği yerleşik oyun şirketlerinden oluşuyor. Bu şirketler ortasında, taşınabilir tabanlı en büyük kriket simülasyon oyunu Dünya Kriket Şampiyonası’nın (WCC) geliştiricisi olan Esports Next Wave Multimedia’daki Nodwin Gaming ve SportsKeeda ve tanınan oyunlaştırılmış erken öğrenme uygulaması Kiddopia’nın geliştiricileri Paper Boat Apps yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı