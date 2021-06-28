Hiperaktif çocuklar eğitim hayatında desteklenmeli

Çocuğunuzun daima dikkati mi dağılıyor? Çok hareketli ve sabırsız mı? Derslerde öğretmenleri daima ayağa kalkmasından, kelamın sonunu bekleyememesinden ya da dikkatli dinlememesinden mi yakınıyor? Tüm bu sorulardaki belirtiler, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu işareti olabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) şimdi bebek anne karnındayken ortaya çıkabileceği üzere ebeveynlerin yoluyla kalıtsal olarak da gelişim gösterebileceğini söz eden VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Psikolog Irmak Kadooğlu, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun hudut sistemi ve beyin gelişimi üzerinde tesiri vardır. Bu yüzden nörogelişimsel ve nörodavranışal bir bozukluktur. DEHB’nin 3 belirtisi vardır. Birincisi dikkat eksikliği, ikincisi hiperaktivite yahut çok hareketlilik, üçüncüsü ise dürtüselliktir. DEHB teşhisini bu 3 belirtiden birini ya da bir kaçını süreğen bir biçimde gösterdiği durumlarda tanımlayabiliriz” dedi.

Sık yaralanma yaşayabilirler

Psk. Irmak Kadooğlu, DEHB sorunu yaşayan çocukların birden fazla ortamda sorun yaşamaları ya da zorlanmaları muhtemel bir durum olduğu için bütün ortamlarda desteklenmeli ve tedavisine yardımcı olunacak formda davranılması gerektiğini belirtti.

Ailelere büyük vazifeler düştüğünü belirten Psk. Irmak Kadooğlu, şunları söyledi:

“DEHB tanısı aldıktan sonra birinci adım psikoeğitimdir. Burada hastalık hakkında ailenin bilinçlendirilmesi, nasıl bir tedavi izleneceği ve tedavi olunmadığı durumlarda ne üzere problemlerle karşılaşılacağı hakkında bilgi verilir. Çocuğun tedavisi için öncelikli olarak ailenin hayli ihtimamlı ve dikkatli olması gerekmektedir. DEHB’li çocuklar daha hareketli ve daha dürtüsel olacakları için sık yaralanmaları, ani hareketleri olabilir. İşte bu noktada çocuğun takibi siz ebeveynler için daha da zorlaşır. ‘Bu çocuk yerinde durmuyor, peşinde koşturmaktan iki dakika oturamıyorum, daima bir yerlerden düşüp orasını burasını yaralıyor. Ben de çok yoruldum’ dediğinizi duyar üzereyim DEHB’li bir çocuğa sahipseniz yorulmanız çok olağan ancak unutmayın çok özel bir çocuğa sahipsiniz. Yanlışsız bilgi ve yanlışsız yetiştirme hali ile kendinizi de çocuğunuzu da rahatlatmanız mümkündür.”

Hem ilaç hem de davranış idaresi birlikte kullanılmalı

DEHB tedavisinde ilaç tedavisi ve davranış idaresinin birlikte kullanılması gerektiğini belirten Psk. Irmak Kadooğlu, “Aileler genelde davranışı geliştirmek için pekiştireçler, mükafatlar ve cezaları kullanmaktadır. Bu durumda da sıklıkla kullanmamız gereken teknikler bunlardır. Çocuğun, hiperaktivite ve dürtüsellik bozukluğunun düzeltilmesi hedefiyle yapacağı bütün olumlu davranışlar ödüllendirilmelidir. Böylelikle olumsuz davranışların azalması, olumlu istendik davranışların artması sağlanabilir” diye konuştu.

Eğitimde başarılı olmaları için desteklenmeliler

Dikkat bozukluğundan ötürü odaklanmakta, dikkatini sürdürmekte, karşısındakini dinlemekte zorluk çeken ve sık kusur yapan çocukların eğitim hayatlarının da bu durumdan ziyadesiyle etkilendiğini işaret eden Psk. Irmak Kadooğlu, bu yüzden eğitimsel olarak desteklenmeleri ve kendilerine itimatlarının artırılması gerektiğini söyledi. Bunun yolunun da başarılı oldukları bahislere öncelik verilmesinden geçtiğine dikkat çeken Psk. Irmak Kadooğlu, böylelikle çocuğun güdülenerek eğitimine devam edeceğini ve kolaydan zora yanlışsız bir yol izlenebileceğini tabir etti.

Çocuğunuzun dehb’i olup olmadığını bu testle anlayın

Psk. Irmak Kadooğlu, aşağıdaki sorulara verilecek cevaplarla, çocukta DEHB sorunu olup olmadığını anlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Çocuğunuz çok çalışıyor lakin derslerde başarısı düşük mü?

Çocuğunuz uzun bir mühlet sabit bir yerde oturamıyor, çabuk sıkılıyor ve daima hareket halinde, elleri ayakları durmuyor mu?

‘Çocuğum çok sabırsız, hiç bekleyemiyor. Ne bir sırayı, ne bir cümlenin sonunu’ mu diyorsunuz?

Çocuğunuz karşısındakini dinleyemiyor, daima kelamını mü kesiyor?

Çocuğunuz çok göz teması kurmuyor ve ayrıntıları daima gözden mi kaçırıyor?

Çocuğunuz daima özel eşyalarını ve emanetleri kaybediyor mu?

Şayet bunlardan en az 3 tanesi sizin için ‘evet’ ise çocuğunuz DEHB olabilir. Bu yüzden, bir uzmana müracaatınızda yarar var.

Uzaktan eğitim aileleri uzaklaştırdı

Pandemi periyodu ile birlikte başlayan uzaktan eğitim konutların kâbusu haline geldiğini de dikkat çeken Psk. Irmak Kadooğlu, “Annelerin çocuklarını uzaklaştırmak istedikleri her şey daha da yakınlaştı, yaklaşmalarını istedikleri şeyler ise daha da uzaklaştı. Örneğin; ders dinlemek. Çocukları okula gönderdiklerinde nefes alabilen ebeveynler artık okulun da konuta gelmesiyle daha da bunaldılar” tabirlerini kullandı.

Ailelerin bu durum karşısında çocukların açısından da bakması gerektiğinin altını çizen Psk. Irmak Kadooğlu, “Okula gidince eğitimin yanı sıra toplumsallaşan, güçlerini atabilen ve daha disipline olabilen çocuklar artık bunların hepsini tek bir ortamda, meskende yaşamak zorunda kaldılar. En hareketli periyotları olan çocukların, zaten zorlandıkları ders dinleme, şimdi mesken ortamında daha da zorlaştı” diye konuştu.

Dersi dinlediği ortam dikkat dağıtıcı olmamalı

Dikkatlerini toplamakta, odaklanmakta zorlanan çocuklarının bu süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için ailelere çok büyük misyon düştüğünü belirten Psk. Irmak Kadooğlu, tekliflerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle bu süreçte çocukların okul ciddiyetinden uzaklaşmaları, ders başarılarında düşmelerin olması, teknolojik aletlere karşı gelişen (bilgisayar, telefon, tablet gibi) bağımlılığın artması, günlük hayatlarında vakit idaresi ve tertip hünerlerinde düşmelerin olması çok olasıdır. Öncelikle uzaktan eğitim gören bir çocuğun dersi dinlediği ortam, dikkatinin dağılmasını engelleyecek halde düzenlenmiş olmalıdır. Etrafında dikkatinin dağılmasına sebebiyet verebilecek eşya ve malzemelerden olabildiğince uzak durulması, odağının dağılmasını bir nebze de olsa engelleyecektir. Sonrasında derse başlamadan evvel kişinin, birebir okula gittiğindeki üzere disiplin içerisinde derse katılması, öğrenci rolüne tekrar girebilmesi açısından kıymetlidir. Günlük rutine devam edilmeli. Sabah tekrar erken kalmalı ve kahvaltısını eski rutinindeki üzere yapmalı. Uzaktan eğitim yataktayken dinlenmez! Masalarında yemek, meyve, abur cubur varken ve bir yandan onları yerken ders dinleyemezler. Bunların hepsi çocuğun dersten kopmasına, dikkatinin dağılmasına ve uzaklaşmasına yol açmaktadır. Çocuk birebir okuldaki üzere sırasında nasıl yalnızca su varken ders dinliyorsa, meskende de masasında yalnızca su varken dersi dinlemelidir.”

Oturma sistemine dikkat edilmeli

Derse başlamadan evvel dikkat edilmesi gereken bir öteki bahsin ise oturma sistemi, uygun aydınlatma ve gürültü için yapılacak değişikler olduğunu söyleyen Psk. Irmak Kadooğlu, “Çocuk pencere kenarında oturulmamalı, dikkat dağıtacak görüş açısından uzaklaşılmalıdır. Seslerin rahatsız etme mümkünlüğü için de kulaklık kullanılabilir ve bu halde çocuğun eğitimi daha verimli hale getirilir. Son olarak ders ortalarında çocukla sohbet edilmeli, ortam havalandırılmalı ve gereksinimler giderilmelidir. Teneffüslerde televizyon izlenmemeli” dedi.

Hibya Haber Ajansı