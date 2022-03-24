Hipodromda Karşıyaka Rüzgarı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı Koşusu, bugün İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleşti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışı, Hacı Duran Koca’nın sahibi olduğu 4 numaralı Rüzgar Kaan adlı at, jokeyi Halis Karataş ile kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kazanan atın sahibi adına Yusuf Kemal Koca’ya kristal şilt ve günün anısına kazanan atın jokeyi Halis Karataş’a çiçek takdim etti.

Şeref Tribünü’nde düzenlenen törende Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Diker, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Aslan Savaşan, TJK Asli Üyesi Zekeriya Aydın, TJK Asli Üyesi Serdar Pedükcoşkun ve İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da hazır bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı