Hisar Okulları Kültür Merkezi Başarılı Mozart Yorumcusu Piyanist Roberto Issoglio ile Yeniden Kapılarını Açıyor

24 Mart Perşembe günü gerçekleşecek konserde Issoglio’ya İstanbul Oda Orkestrası eşlik edecek

Hisar Okulları bahara müzikle merhaba diyor. Toplumla sanat arasında bir kültür köprüsü kurmak amacıyla 2009 yılında okul bünyesinde hayata geçirilen Kültür Merkezi pandemi önlemleri nedeniyle iki yıla yakındır sadece çevrim içi etkinliklerle hizmet veriyordu. Merkez, 24 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başarılı Mozart yorumcusu piyanist Roberto Issoglio ile yeniden kapılarını açıyor. Hisar Kültür Merkezi Atatürk Salonunu’nda gerçekleşecek konserde Issoglio’ya, Murat Cem Orhan şefliğinde, solist bas bariton Burak Bilgili ve İstanbul Oda Orkestrası eşlik edecek. Konser biletleri www.hisarokullarikulturmerkezi.com adresinden veya konser günü saat 19.00’dan itibaren Hisar Okulları Kültür Merkezi misafir ilişkileri masasından temin edilebilir.

Roberto Issoglio:

İtalyan asıllı Roberto Issoglio piyano eğitimine Torino’da başladı ve Almanya’da Roland Pröll ile devam etti. Eğitimini Maria Gachet ve Bruno Canino ile tamamladı. Pavel Gililov ve Peter Lang ile Salzburg Mozarteum’da ustalık sınıflarına katıldı. Piyano ve performans alanında ‘Onur derecesi’ ile mezun oldu. Alman eleştirmenler onun yeteneğini özellikle bir Mozart yorumcusu olarak övdüler. Çok sayıda radyo tarafından yayınlanan yorumlarını CD olarak kaydetti. Piyano ikilisi ve oda müziği alanında masterclasslar verdi. Çeşitli uluslararası yarışmaların jürilerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Ligurya’daki Cervo “Festival di Pasqua” di Cervo’nun Sanat Yönetmenidir. Roberto Issoglio bir Steinway Artistidir.

Murat Cem Orhan:

2002 yılında caz müziğine olan tutkusu ile bir caz piyanisti olarak Corinth Jazz Festivali’ne davet edilen Murat Cem Orhan festival kapsamında 4 konser verdi. 2003 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak göreve başladı. Falstaff, Nabucco ve Carmen operalarında solist sanatçı olarak görev aldı. Pek çok ödül ve birincilik ardından 2010 yılında Türkiye’ye dönerek tutkusu olan bestecilik ve orkestra şefliği çalışmalarına ağırlık verdi. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nde Maestro Antonio Pirolli’nin orkestra şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma hakkı kazandı. 2018 yılında Paris’te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov Uluslararası Şeflik Yarışması’nın finalist orkestra şeflerinden biri oldu.

Burak Bilgili:

2002’de Teatro alla Scala’da Lucrezia Borgia operasında Don Alfonso karakteri ile ilk profesyonel opera performansından sonra Burak Bilgili dünyaca ünlü opera sahnelerine çıkarak çok büyük bir başarı elde etti. Bu sahneler arasında New York Metropolitan Operası, Carnegie Hall, Washington National Opera, San Francisco Operası, Montreal Operası, Toronto’daki Kanada Operası, Liceu de Barcelona, Grand Theatre de Geneve, Caramoor Festivali, Savonlinna Festivali, Floransa Maggio Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma sayılabilir. Kariyeri boyunca birçok ödül alan Bilgili Philadelphia Academy of Vocal Arts okulundan mezundur. Türkiye’de Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı’nda Prof. Güzin Gürel’in öğrencisi olarak baslamis ve çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Oda Orkestrası:

İstanbul Oda Orkestrası 1961 yılında Dr. Hamit Alacalıoğlu tarafından kurulmuştur. Orkestra 1961 – 1972 yılları arasında zamanın solist ve müzisyenleri ile birlikte konserler vermiş ve TRT İstanbul Radyosunda canlı konser kayıtları yapmıştır. Ayrıca, 1972 – 2001 yılları arasında da zaman zaman değişik şefler ile çalışmış, 2001 yılı itibariyle düzenli konserlerine tekrar başlamıştır. Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy’un önderliğinde yeniden hayat bulan orkestra, yurt çapında verdiği konserler ile ülkenin en saygın topluluklarından biri durumuna gelmiştir.

İstanbul Oda Orkestrası’nın kuruluşunun 60. Yılı sebebiyle konser faaliyetlerine hız veren orkestranın destekçileri arasında Kurukahveci Mehmed Efendi Mahdumları ve Pak Holding yer almaktadır. Orkestra İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında 2022 yılında düzenli konserler vermektedir. Orkestranın Genel Müzik Direktörlüğünü Hakan Şensoy yapmaktadır.

Hisar Okulları’nın eğitim modeli bilim, mühendislik, sanat ve tasarım alanlarını kapsıyor

Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunuyor. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratıyor. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlıyorlar. 979 mezunu ve 1515 öğrencisiyle Hisarlılar ülkemize, dünyaya ve insanlığa faydalı olmak için düşünüyor ve çalışıyor.