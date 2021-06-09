Hitachi Vantara, DenizBank’ın veri depolama altyapısını yeniledi

Bilgi idaresi ve depolama alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hitachi Vantara, DenizBank’ın data depolama altyapısını yeniledi. Türkiye’nin önde gelen finans kurumlarından DenizBank, Hitachi tahlilleriyle muhtaçlık duyduğu performansı elde ederken, kritik iş uygulamaları da dahil olmak üzere çok sayıda uygulamayı performanstan ödün vermeden kullanabilir pozisyona geldi. Kapasite artışı bankanın data merkezini daha aktif hale getirirken, daha az güç ve soğutma ihtiyacıyla kurumun karbon ayak izi de küçülüyor.

DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Takviye Operasyonları Kümesi Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, “İşlerimiz büyüdükçe, datalarımız ve altyapı taleplerimiz de artıyor. Hitachi ile oluşturduğumuz altyapı sayesinde müşterilerimizin gereksinimlerini şimdi oluşmadan öngörerek, hayatlarını kolaylaştıracak tahlillerle yanlarında olmaya devam edeceğiz” derken, Hitachi Vantara Genel Müdürü Başkan Sönmez ise “DenizBank’ın vizyonunu ve amaçlarını merkeze koyup emniyetli, yüksek performanslı ve idaresi kolay bir depolama altyapısı kurduk. Bu yalnızca bir başlangıç. Çıtayı daima üste taşıyarak daha gelişmiş tahliller sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin datayı tahlil ederek manalı sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olan Hitachi Vantara, alanında başkan küresel teknoloji distribütörlerinden Redington Türkiye’nin suram ve teknik takviyesi ve Türkiye’nin yeni kuşak sistem entegratörü NGN iş birliğiyle, DenizBank için kritik müşteri bilgilerini muhafazasını sağlamak ismine yeni bir data depolama altyapısı oluşturdu.

DenizBank, Hitachi’nin tahlilleri sayesinde, data uygunluğunu artırmakla kalmayıp tıpkı vakitte birden fazla uygulamayı performanstan ödün vermeden eşzamanlı olarak kullanabiliyor. Kapasite artışı Bankanın data merkezini daha faal hale getirirken, daha az güç ve soğutma ihtiyacıyla kurumun karbon ayak izi de küçülüyor. Ayrıyeten Hitachi bilgi muhafazası, DenizBank’ın AB mevzuatında öngörülen yeni kaidelere uygun biçimde üç bilgi merkezli bir tahlil tesis etmesini sağlıyor. Banka, yük artışı ne ölçüde olursa olsun karşılık müddeti açısından istikrarlı performansa kavuştu. Tahlil, bankanın kolaylaştırılmış yedeklemeler ve uzun vadeli maliyet tasarrufu yapmasına da katkıda bulunuyor.

Yeni altyapımız sayesinde müşteri gereksinimlerini şimdi oluşmadan öngörerek tahlil üretebileceğiz

Günümüz teknoloji dünyasında dataları itimatla koruyabilmenin, süratli erişebilmenin ve müşterilere gerçek kullanıcı tecrübesi sunmanın değerini vurgulayan DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Takviye Operasyonları GrubuGenel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, “Türkiye’nin 81 vilayetinde 14 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyoruz. DenizBank çok süratli büyüyen bir banka ve bu da çok süratli bir dijitalleştirme gerekiyor. Müşteri bilgilerimiz büyüdükçe, altyapı taleplerimiz de artıyor. Takımlarımızın emniyetli erişim ve performans imkanı elde etmesi, gelecekte büyümeyi ve planlamayı destekleyen bir dizi rapor ve tahlilin gerçekleştirilmesi açısından kıymet taşıyor. Hitachi ile hayata geçirdiğimiz iş birliği çerçevesinde gruplarımızın gereksinim duyduğu kolay yönetilebilir ve emniyetli teknoloji ortamını sağlamaktan memnunluk duyuyoruz. Yeni altyapımız sayesinde müşterilerimizin muhtaçlıklarını şimdi oluşmadan öngörerek, hayatlarını kolaylaştıracak tahlillerle yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sönmez: “Tek bir grup üzere çalıştık, başardık!”

Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Lider Sönmez, DenizBank’la hayata geçirilen muvaffakiyet öyküsünü son derece kıymetli bulduğunu belirterek, “Endüstriyel ve dijital yeteneklerimizi iş dünyasına ve topluma yarar sağlamak için harekete geçiriyoruz. Bunu yaparken de her bir müşterimizle tek bir takım üzere çalışıyoruz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bunun hoş bir örneği. DenizBank’ın vizyonunu ve maksatlarını merkeze koyup emniyetli, yüksek performanslı ve idaresi kolay bir depolama altyapısı kurduk. Hitachi takımı bu projesiyle, Denizbank’ı G1500 G5500 E990 HNas HCP G900 üzere tüm altyapı tahlillerini kullanan ve Türkiye’de öbür örneği olmayan tek müşteri haline getirmeyi başardı. Ayrıyeten Türkiye grubu olarak, Hitachi Ltd içerisinde en uygun proje mükafatları sıralamasında birinci 10’a girdik ve büyük muvaffakiyet elde ettik. Lakin bu yalnızca bir başlangıç. Çıtayı daima üste taşıyarak daha gelişmiş tahliller sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Redington uçtan uca tahliller sunuyor

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan da bu türlü pahalı bir projede yer almaktan ötürü büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Müşterilerimize sunduğumuz katma bedelli hizmetlerimiz, uçtan uca tahlillerimiz ve teknoloji üreticisi firmalar, iş ortaklarımız ve teknoloji satın alımı yapan kurumsal müşterilerimiz ortasındaki birleştirici kimliğimizle, bütünleşik teknoloji sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz. Teknik mühendislerimiz ve tahlil mimarlarından oluşan uzman teknik takımımızın depolama alt yapısının kurulumunu gerçekleştirerek verdikleri katkıları ile DenizBank’ın başarısına bir ölçüde de olsa katkı sağladığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Profesyonel hizmetlerle üstün performans ve verimlilik

NGN CEO’su İnanç Erol ise “NGN olarak Türkiye’nin yenilikçi bankası DenizBank’ın dijitalleşme seyahatine profesyonel tahlil ve hizmetlerimiz ile katkı sağlamak bizim için çok değerliydi. Dünyanın başkan şirketlerinden Hitachi Vantara ile olan güçlü iş birliğimiz ve gelecek vizyonumuzla üstün performans ve verimlilik sağlayan bu muvaffakiyet kıssasını birlikte hayata geçirmekten memnunluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Harikulâde performans sunan sağlam tahliller

Hitachi altyapısına dayanan tahlil, idaresi kolaylaştırmaya ve performansı optimize etmeye yardımcı olan Hitachi Ops Center’ı içeriyor. Banka ayrıyeten iş sürekliliği ve felaket kurtarma için Hitachi Küresel Active Device (GAD) ve Hitachi Universal Replicator’u (HUR) kullanıyor. DenizBank, projenin muvaffakiyetinin akabinde, yedeğini Hitachi İçerik Platformuna (HCP) ve iştirak altyapısını Hitachi Sanal Depolama Platformu E Serisine taşımayı da planlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı