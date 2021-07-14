Hızlı kilo vermenin zararlarına dikkat

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi:

Fazla kilolarıyla başı kaygıda olanların en büyük isteği; kısa vakitte kilolarından kurtulmak, incecik bir vücuda sahip olmaktır. Fazla kiloya sahip şahıslar, süratlice bu kiloları vermek isterler lakin süratli kilo vermek sağlıklı bir yol değildir. Zira süratli kilo vermek ismine izlenen diyet tavrı, çok düşük kalorili, ağır antrenmanların yapıldığı, metabolizmanın alışkın olmadığı eforla karşılaştığı bunun yanı sıra sıhhat meselelerine da neden olan bir durumdur.

Kan şekerinin düşmesi

Süratli kilo vermek ismine uygulanan düşük kalorili diyetler genelde karbonhidrat açısından hayli yoksuldur. Alınan az kalorinin yanında karbonhidrat tüketiminin de çok az olması kan şekeri düzeyinin daima düşük seyretmesine sebep olur. Bu durum açlık hissinin artmasına hatta vakit zaman dayanılmaz hale gelmesine, asabiyete, halsizlik ve yorgunluğa yol açar. Açlık durumu daha da uzarsa; odaklanamama, zihinsel bulanıklık hatta efor gerektiren işlerle uğraşırken bayılmalara sebebiyet verebilir.

Metabolizmanın yavaşlaması

Süratli kilo kaybı süreci sırasında metabolizma yavaşlar ve su dokusu kaybı yaşandığı için beden üzerinde birtakım sıhhat meselelerini meydana getirir. Ayrıyeten süratli kilo vermenin ziyanları ortasında; sindirim sistemi bozuklukları, safra kesesi taşı, sirkülasyon sorunları, kansızlık, tansiyon dengesizlikleri de şok diyetlerin sonuçlarıdır. Süratli kilo vermenin ziyanları ortasında en büyük riski taşıyan organ; kalptir. Bu nedenle bu diyetlerin uygulanması kalp krizi riskini arttırır. Bu da ani ölümlere yer hazırlayabilir manasına gelir.

Kas kaybı

Uzun vakit düşük kalorili diyete maruz kalan beden, aç kalarak kas kaybetmeye başlar. Organlarımız beslenmeyle gerçek bağ içinde olduğu için karaciğer ve böbrek kas erimesine bağlı olarak işlev kaybetmeye başlar. Uzun süren düşük kalorili diyetlerin sonucunda; kalp kaslarının erimesi ve hatta kemik yoğunluğunda azalma meydana gelebilir. Kemik yoğunluğunun azalması eklem ağrılarına, yorgun uyanmaya neden olurken, kalp kaslarının erimesi sonucunda kalp krizleri görülebilir.

Saç dökülmesine neden olabilir

Saç dökülmesi pek çok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Lakin her vakit yaşlanmaya bağlı bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun değildir. Ne yazık ki süratli kilo verme dileğiyle yapılan bireye özel hazırlanmamış yetersiz vitamin ve mineral içeren diyetler saç dökülmesine yol açabilir. Birebir vakitte şiddetli gerilim, hormonal ve metobolik gerilimde bu durumu oluşturabilir. Bilhassa çinko, selenyum, magnezyum üzere minerallerin kâfi alınmaması saç ve ayrıyeten tırnak sıhhatini olumsuz tarafta tesirler.

Kilolar süratle geri döner !

Süratli verilen kilolar birebir süratle bedene geri döner. Verilen kiloların yine süratle geri dönmesinin asıl sebebini, kilo vermek için yapılan düşük kalorili diyetler olarak düşünebiliriz. Süratli kilo vermek için yapılan birinci teşebbüs karbonhidrat ve proteinden yoksul, güç bakımından yetersiz, vitamin-mineral açısından bedenin muhtaçlıklarını karşılamayacak bir beslenme programını uygulamaktır.Kilolar bu halde süratli bir formda gitse de, bu diyet tavrı uzun mühlet tolere edilemeyeceği sebebiyle ve kişi olağan beslenme seyrine döneceği için kilolar yine süratle gelir. Kıymetli olan uzun vadeli kiloların gitmesini sağlamaktır. Bu doğrultu da uygulanması en mantıklı olan yol; uzman denetiminde kişinin fizyobiyolojik gereksinimlerinin düşünüldüğü, kilosunun yaşının, soysal ve ekonomik hayatının hesaplanarak planlandığı, büsbütün bireye özel beslenme programıyla kilolarından kurtarmaktır.

Hibya Haber Ajansı