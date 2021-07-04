HKÇKM’de yaz atölyeleri başlıyor

Çocuklara yönelik etkinlikleriyle Kadıköy’ün ilgi odağı olan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nde yaz atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor. Merkez, bu yıl da drama, müzik, fotoğraf, dans, masal atölyeleri üzere etkinlikleriyle her yaş kümesine hitap edecek.

Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına nazaran yapılan HKÇKM, çocukların farklı aktiflerle buluşacağı, yaşıtlarıyla toplumsal irtibat kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip. Geçen dönem, pandemi münasebetiyle çevrimiçi atölyelerini gerçekleştiren merkezde, 1 Temmuz’da yüz yüze atölyeler başlıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak 14 Temmuz’a kadar devam edecek yüz yüze atölyelere iştirak için Kadıköy Belediyesi web sayfasından online müracaat yapmak kâfi. Kontenjanla sonlu programda çocukların kendi masal kitaplarını yazdıkları ve çizdikleri bir de online atölye yer alıyor.

2 – 14 yaş kümesi çocuklar için hazırlanan programda yer alan atölyeler şöyle: Drama Atölyesi, Biz Bize Masal Atölyesi, Bebeğimle Bir arada – Müzikle Tanışma Atölyesi, Renkli Çanlarla Müziğe Merhaba Atölyesi, Filozof Çocuklar Atölyesi, Annemle Eğleniyorum – Anne Çocuk Atölyesi, Doodle Sanatını Öğreniyorum, Picasso Üzere Portre Yapıyorum, Sanatçı Robot, Anime Çizimi, Ritim – Dans ve Müziklerle Güne Başla, Vücut Perküsyonu Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Müzikler ve Öyküleri.

Atölyelerin ayrıntılı programı Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı