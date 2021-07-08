H&M’den bebeğimle öğreniyorum buluşmaları

Kalite ve sürdürülebilir modayı en âlâ fiyatla sunan H&M, Bebeğimle Öğreniyorum buluşmalarını paylaşmaktan büyük heyecan duyar. H&M yeni doğan ve bebek kısımları için; içerisinde rahatlık, kalıp, sürdürülebilirlik, yumuşaklık ve “büyümeye alan bırakan” giysiler sunmayı hedeflerken bir yandan da ebevynlerin yanında yer alarak sevinç kaynaklarının büyüme süreçlerinde onlara takviye olmak üzere çok keyifli bir projeyi de fiyatsız olarak herkese sunuyor.

H&M Türkiye’nin; Ceyda Düvenci ve Aslı Çüreklibatır’ın kurucu ortakları olduğu, Türkiye’nin birinci ve tek His Atölyesi olma özelliğini taşıyan Taş Kağıt Makas Atölyesi ile iş birliği içinde organize ettiği ve birincisi 26 Mayıs’ta Prof. Dr. Mehmet Sungur’la başlayan Bebeğimle Öğreniyorum serisi, toplamda 12 webinarı kapsıyor ve Aralık sonuna kadar devam edecek.

Bu aktiflik ile ebeveynlerin ve ebeveyn adaylarının, bebeklerinin birinci adımlarına eşlik ederken kendilerinin de gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Yeni doğmuş bir bebekle geçirilen her anı daha kaliteli hale getirmek ve bu heyecanlı süreç hakkındaki sorulara cevap bulmak için kaçırılmaz bir aktiflik serisi yaratmayı hedefleyen H&M Türkiye, iştirakin Zoom uygulaması üzerinden herkese fiyatsız olarak gerçekleşen bu webinar aktiflik serisi ile yeni ebeveyn olmuş ya da olmak için gün sayan herkesi bu buluşmalara davet ediyor.

İlgilenen tüm ebeveynler Bebeğimle Öğreniyorum buluşmalarını H&M Türkiye toplumsal medya hesaplarından ve @taskagitmakasatolyesi Instagram hesabından takip edebilirler.

Bebeğimle Öğreniyorum #HMKids webinar’larında yer alan & alacak olan değerli isimler:

Prof. Dr. Mehmet Sungur- Yeterli Ebeveynlik ve Memnun Olma

Beğenilen Engin Çiray- Meskende Bebeğimle Birinci Günler ve Birinci 1 Yıl

Ayşe Öner- Emzirme ve Bebek Bakımı

Kevser Şimşek- 6. Aydan Sonra Bebek Beslenmesi

Uzman Psikolog Deniz Bayel- Bebekten Sonra İşe Dönüş

Psikolog Nilüfer Devecigil- Bağlanma

Psikoloji İstanbul; Psikolog Özge Altan Aytun & Uzman Psikolog Filiz Kaya Ataklı- Artık 3 Bireyiz

Ceyda Düvenci- Bebeğim için Okuyorum

Psikolog Melis Keşan- Bebek Uykusu

Uzman Psikolog Zeynep Selvili- Duygusal Dayanıklılık: Öz Şefkat

Şermin Yaşar- Doğumdan Oyuna

Prof. Dr. Sinan Canan- Bebeğimin Beyni Gelişiyor

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı