HMS Makina, Boeing’in Türkiye’deki doğrudan tedarikçilerinden biri oldu

Boeing, havacılık sektörü için üretim yapan Türk firmalarından HMS Makina ile tedarik anlaşması imzaladı. Merkezi Manisa’da bulunan firma, bu sözleşme kapsamında, Boeing 737 ve 787 Dreamliner uçakları için çeşitli parçalar üretecek. Boeing’in doğrudan tedarik için HMS Makina ile imzaladığı bu ilk anlaşma, Türk havacılık sektörünün küresel değer zincirlerine entegrasyonu için önemli bir adımı da temsil ediyor.

17 yıldan uzun süredir Boeing’in dolaylı tedarikçisi olan HMS Makina, bu sözleşmeyle birlikte Boeing’e doğrudan ürün tedarik edebilecek. HMS Makina, bu sözleşmenin yanı sıra Boeing’in diğer imalat ortaklarına komponent tedarik etmeye devam edecek.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Türkiye ile stratejik ortaklığımızı tanımlayan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nın hayata geçirilmesinden bu yana, Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya ve tedarik zincirimizi genişletmeye yönelik önemli adımlar attık. HMS Makina ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı güçlendirmenin yanı sıra firmanın gelişmesine ve Boeing’in küresel tedarik zincirine entegrasyonuna katkıda bulunacak olan bu anlaşma, Milli Havacılık Planı’nın en önemli bileşenlerinden biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programımızın başarısını da yansıtıyor. Havacılık Sanayii Geliştirme Programımızın başladığı 2017 yılından bu yana, 100’ün üzerinde yerli firma ve 300’den fazla havacılık profesyonelinin katıldığı çok sayıda eğitim programı ve atölye çalışması düzenledik. Bu çalışmalarla, Boeing’e doğrudan teklif verebilen firma sayısını artırarak küresel tedarik zincirimize yeni Türk firmalarının katılımını sağladık. HMS Makina ile imzaladığımız bu anlaşma, Türkiye’ye ve Türk havacılık sanayiindeki ortaklarımızın dünya standartlarındaki kabiliyetine güvenimizin açık bir göstergesi. Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz HMS Makina’yı bu son başarısından ötürü kutluyoruz.” dedi.

HMS Makina Genel Müdürü Aziz Meydan, “Boeing tedarik zincirinin bir parçası olmak, HMS için çok önemli bir fırsat. Boeing Küreselleşme ve Tedarikçi Geliştirme Bölge Ekibi ile yakın işbirliğimizin sonucu olan bu önemli sözleşme, iş arkadaşlarımızın çalışma azminin ve adanmışlığının bir göstergesidir.” dedi.

Boeing, 2017 yılında Türk havacılık sektörünün uzun vadeli büyümesini ve rekabetçiliğini desteklemek üzere, Türkiye’deki paydaşları ile birlikte Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nı hayata geçirdi. Bu plan kapsamında Boeing, Türkiye’de dünya standartlarında, yenilikçi ve rekabetçi bir havacılık ekosistemini oluşturmak ve Türk tedarikçilerin havacılık sektöründeki küresel değer zincirlerine entegrasyonunu artırmak için tüm paydaşları ile çalışarak ortaklıklar geliştirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı