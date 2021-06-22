HONOR 50 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı

HONOR’un en yeni akıllı telefon serisi, Çin’den sonra öteki ülkelerde de satışa sunulacak.

Gençlere yönelik teknolojik eserleriyle paha yaratan HONOR, yeni akıllı telefon serisi HONOR 50’yi Çin’de satışa sundu. Şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle HONOR 50 serisi, gençlerin gereksinimlerine cevap verecek biçimde üretildi. Son devrin tanınan trendi fotoğraf ve görüntü çekimi için geliştirilen HONOR 50 serisi, kullanıcıların yaratıcı içerikler üretme konusunda tüm yeteneklerini sergileme imkânı tanıyor.

Son devirde kısa görüntülerin popülerliği artarken gençler hayatlarının kıymetli anlarını kaydedip bunları görüntülü günlükler yani Vlog’lar haline getiriyor. Vlog çekerken karşılaşılan en büyük zorluklar ise baş karıştıran arayüzler ve kısıtlı çekim modları. HONOR 50 serisinin sahip olduğu yenilikçi donanım ve yazılım, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarını sağlayarak, görüntü çekimini bir üst düzeye taşıyor.

Profesyoneller üzere Vlog çekin

HONOR 50 Pro’nun ön kısmında iki görüntü kamera bulunuyor. 12MP’lik görüntü kamera; 100 derecelik geniş açıya ve portre çekimleri için ülkü 18mm odak uzaklığına sahip. 32MP’lik kamera ise yüksek kaliteli görsellik sunarak ayrıntıları yakalamanızı mümkün kılıyor. Önde yer alan bu kameralarda AI Geniş Açılı Smart Switching ve Muhteşem Gece Modu özellikleri, çekimlerde çok daha fazla seçenek sunuyor. Bunlara ek olarak, HONOR 50 Pro, ön ve art kameraların tıpkı anda kullanılabildiği altı farklı çoklu lensli çekim modu barındırıyor. Görüntü çekimi sırasında kullanıcılar; hoşluk modu, görüntü kaydı anında fotoğraf çekme, geniş açılı çekimler üzere Vlog’lar için gerekli pek çok avantaja sahip oluyor.

HONOR 50 serisi, Vlog tecrübesini daha da geliştirmek için kullanımı kolay bir arayüz ve güzelleştirilmiş ses kaydı imkanı da sağlıyor. Yenilikçi dizaynıyla birlikte bu seri, barındırdığı üç adet mikrofonla, görüntü çekimlerinde çok daha yeterli bir ses kalitesi sunuyor. Kullanıcılar, kablosuz Bluetooth kulaklıklarını da mikrofon olarak kullanarak görüntü çekimi yapabiliyor.

Üstün fotoğraf yeteneklerine sahip olan HONOR 50 ve HONOR 50 Pro, dörtlü art kamera sistemiyle geliyor. Bu sistemde 108MP’lik ana kamera, 8MP’lik geniş açılı kamera, 2MP’lik Makro kamerası ve 2MP’lik derinlik kamerası yer alıyor. Farklı lenslerin bir ortada kullanımı sayesinde kullanıcılar çok daha gelişmiş bir çekim tecrübesine, daha net fotoğraflara, daha geniş görüş açısına ve daha varlıklı ayrıntılara sahip oluyorlar.

Elmas görünümlü tasarım

Moda ve teknolojiyi birleştiren HONOR 50 serisi, estetik kelam konusu olduğunda bir sefer daha liderliğini ortaya koyarak üslubuna kıymet verenlere sesleniyor. Lüks mücevher markalarının klasik yüzük dizaynından ilham alınan seride, kamera etrafında klasik ve vakitsiz yüzük tasarımı benimseniyor. Buz Kristali, Kehribar Kırmızısı, Zümrüt Yeşili ve Gece Siyahı üzere renk seçeneklerine sahip seride, bilhassa Buz Kristali üstün üretim süreçleri sayesinde ışık altında bir elmas üzere parlıyor.

Sizi içine çeken ekran

HONOR 50 serisinin ekranı, bir evvelki jenerasyona nazaran büyük ilerleme gösteriyor. 75 derecelik kavise sahip olan 6.57 inç’lik ekrana sahip HONOR 50 ve 6.72 inç’lik ekrana sahip HONOR 50 Pro ile bu seri, 1,07 milyar renkle birlikte en üst retina düzeyi ekranlardan birini barındırıyor. Yüksek kontrast, DCI-P3 yüzde 100 renk aralığı ve 439 PPI piksel yoğunluğu ile HONOR 50 Pro, kullanıcılarına gerçekçi bir tecrübe sunarak sinema, fotoğraf yahut oyun konusunda yüksek kalite sağlıyor.

Tüm HONOR 50 serisi aygıtlar 120Hz tazeleme oranına sahipken, HONOR 50 ve HONOR 50 Pro, 300Hz dokunmatik örnekleme oranıyla birlikte daha akıcı animasyonlar sunan akıllı dinamik tazeleme oranına sahip. Akıllı telefonlarında içerik hazırlamak ve paylaşmak için uzun mühlet geçirenlere hitap eden HONOR 50 serisi, TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0 sertifikasyonuna sahip. Bu sayede az aydınlatılmış ortamlarda bile rahat ve inançlı bir görüş tecrübesi sunuyor.

100W’a kadar ultra süratli harika şarj

5G ilişkisiyle birlikte Vlog çekmek ve oyun oynamak, pil ömrüne de yük bindirir. Tek hücreli çift devreli pil tasarımı sayesinde HONOR 50 66W, HONOR 50 Pro ise 100W’a kadar süratli şarj özelliğine sahip.

HONOR 50 ve HONOR 50 Pro, 4300mAh ve 4000mAh pahasında batarya ile geliyor. HONOR’un kendi testlerine nazaran, HONOR 50 yalnızca 20 dakikada yüzde70’e kadar şarj edilebilirken, HONOR 50 Pro ise tıpkı müddette yüzde90’a kadar şarj edilebiliyor.

HONOR’a özel teknoloji sayesinde azamî performans

HONOR 50 ve HONOR 50 Pro, mükemmel performans ve güç tüketimi sunan Qualcomm Snapdragon 778G 5G taşınabilir platformunu barındırıyor. Tüm bunların yanında GPU Turbo X ve Hunter Boost üzere özel teknolojilerle Qualcomm 778G 5G’nin potansiyelini daha da üst çıkararak performansı güzelleştiriyor.

Özel bir grafik hızlandırma teknolojisi olan GPU Turbo X ile HONOR 50 serisi, oyunları bir sonraki düzeye taşıyor. Performansı artırmak için tasarlanan GPU Turbo X, güç tüketimini azaltarak kullanıcılar için daha akıcı ve daha stabil bir oyun tecrübesi sunuyor.

HONOR 50 Pro’nun barındırdığı özelleşmiş tasarım sayesinde ısı dağıtımı daha da güzelleştiriliyor. Çift VC sıvı soğutma ve yüksek termal iletkenlik sunan grafen teknolojisiyle birlikte HONOR 50 Pro, ısı dağıtımının verimliliğini artırıyor ve aygıtın uygun sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.

Daha akıllı bir taşınabilir tecrübe için Magic UI 4.2

HONOR 50 serisi, kullanıcıların farklı aygıt ve farklı platformlardan birebir anda çalışarak verimliliklerini artırmalarını sağlayan Magic UI 4.2 sistemiyle geliyor. 5G kontağı sırasında seri, çift 5G ve Link Turbo özellikleriyle her senaryoda mükemmel bir temas tecrübesi sunuyor. Yapay zekâ ve büyük data teknolojilerini kullanan Link Turbo, kullanıcıların kullanım modellerini ve ağ durumunu otomatik olarak tahlil ederek, gerektiği vakit kesintisiz formda Wi-Fi ya da 5G ağı ortasında geçiş yapıyor. Böylelikle temas suratı her vakit mümkün olan en yüksek düzeyde korunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı