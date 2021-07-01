HONOR Band 6 Turkcell’de!

Spor ve sıhhat takibi, uyku takibi ve günlük asistan özellikleriyle ön plana çıkan ve bir akıllı saat tecrübesi sunan HONOR Band 6 akıllı bileklik, artık uygun ödeme planlarıyla Turkcell’de kullanıcılarla buluşuyor.

Gençlere yönelik teknolojik eserleriyle kıymet yaratan HONOR, akıllı saat tecrübesi sunan HONOR Band 6’yı, uygun ödeme planlarıyla Turkcell müşterileriyle buluşturuyor. 6, 12, 24 ve 36 ay kontratlı Turkcell sınır sahipleri, faturalarına ek ödeme planlarıyla HONOR’un en yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’ya kolaylıkla sahip olabiliyor.

14 güne varan pil ömrü, 10 farklı idman modu, sıhhat ve uyku takibi, kandaki oksijen düzeyi için SpO2 takibi üzere öne çıkan özelliklere sahip olan HONOR Band 6, geniş ve canlı ekranıyla da bir akıllı saat kadar yetenekli. Hareketli bir hayatı tercih edenlerin ilgiyle kullanacağı Sıhhat uygulaması üzerinden indirilebilen yüzlerce farklı saat görünümü bulunan HONOR Band 6, kir ve ter tutmayan silikon kayışı ve 50 metreye kadar su geçirmezliği sayesinde de gün uzunluğu tüm aktivitelerinizde yanınızdan ayrılmayan yardımcınız olacak.

HONOR Band 6’ya sahip olmak isteyen Turkcell’liler için mukaveleye ek fiyatlar ise şöyle:

6 ay kontratlı: Ayda 93,90 TL

12 ay kontratlı: Ayda 52,33 TL

24 ay kontratlı: Ayda 32,64 TL

36 ay kontratlı: Ayda 26,40 TL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı