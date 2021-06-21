Hotel Caeli Wellness Weekend Başlıyor!

Hotel Caeli büyüleyici ve dingin atmosferi ile pandeminin olumsuz havasından uzaklaşmak, huzur dolu bir hafta sonu geçirmek için konuklarını haziran ve temmuz aylarında düzenleyeceği Wellness Weekend’e davet ediyor.

Uçsuz bucaksız üzüm bağları ortasında, Eceabat’ın eşsiz tabiatı ve tarihî hoşlukları ile çevrili olan Hotel Caeli, kentin geriliminden kaçmak, pandeminin olumsuz havasından biraz olsun uzaklaşmak, arınmak isteyen konukları için eşsiz bir Wellness Weekend hazırladı.

Hayatın karmaşasından, iş geriliminden, pandemi psikolojisinden uzaklaştırıp, içsel seyahate çıkaracak Hotel Caeli Wellness Weekend, alanında uzman isimlerle hazırlanmış, farklı yoga seanslarından, meditasyona, bağ seyahatleri ve tadımlardan birçok workshop’la dolu dolu iki günü kapsıyor. Zihninizi ve ruhunuzu arındırırken, tabiat ve sanatla iç içe Hotel Caeli’nin büyüleyici atmosferine bereketli topraklarında yetişen doğal eserlerle hazırlanan enfes lezzetler de eşlik edecek.

İki farklı hafta sonunda gerçekleşecek program 26 – 27 Haziran tarihlerinde Zeynep Kemaloğlu- ZK Yoga Studio, 10 – 11 Temmuz tarihlerinde ise Shape Up İstanbul ( Natalie Garih, Damla Açıkada) ile devam edecek.

Lüks bağ ve sanat oteli konseptiyle tüm ayrıntılarını konuklarının konforuna ve zevkine nazaran tasarlayan Hotel Caeli, yeni olağanın gerekliliklerine uygun olarak TÜV SÜD sertifikalı hijyen ve sıhhat tedbirleri ile konuklarına inançlı bir konaklama hizmeti sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı