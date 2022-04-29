HRÜ Eğitim Fakültesinden Özel Eğitime Destek

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde sürdürülen AB Erasmus + BYOD (Bring Your Own Device) Projesi, özel eğitim uygulamalarına destek vermeye devam ediyor.

Özel eğitim öğrencilerinin ‘bağımsız yaşam becerilerinin’ geliştirilmesi, iş bulma ve iş yürütme potansiyellerini arttırmaya yönelik yürütülen BYOD projesi çerçevesinde, özel eğitim öğretmenlerine ve öğrencilerine dijital uygulamaları tanıtma, tecrübe tabanlı öğretme ve günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamak hedefleniyor.

Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ülkelerinin iş birliği ve uluslararası uygulamaları ile yürütülen BYOD projesinin çıktıları; öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine, günlük yaşamlarına ve iş hayatlarına büyük katkılar sağlayacak.

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından proje yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Zekai Ayık, proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet Kırıkçı, Arş. Gör. Dr. İrfan Arıkan ve Arş. Gör. Gürkan Çetin tarafından Temel Gelişim Becerileri, Yaşamda Gerekli Sayısal Bilgiler, Yaşamda Gerekli Okuma, Mesleki Beceri ve İletişim konularında özel eğitim öğrencilerine eğitimler verilerek, mesleki becerilerinin geliştirilmesi yönünde destek sağlandı.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 okul ile yürütülen ve yaklaşık 2 yıldır devam etmekte olan projenin son etkinliği Eyyübiye İlçesinde bulunan Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı etkinlik çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dijital uygulamaları kullanmalarına yardımcı olacak akıllı saat hediye edildi.

Özel gereksinimli öğrencilerin hayatın her alanına uyum sağlaması konusunda fakülte olarak çaba sarf ettiklerini belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık, özel eğitim konusunda kurumlarla iş birliğinin daha fazla kişiye ulaşma ve eğitimden faydalandırma adına gerekli olduğunu söyledi. Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ise Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerine özel eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı