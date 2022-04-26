HRÜ Veteriner Fakültesi Koşusu’nu Dancing Girl İsimli At Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Veteriner Fakültesi Koşusu, Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirildi.
Yarış programının 6. mücadelesi olarak akşam kum pistte gerçekleştirilen 2000 metrelik koşuda 11 safkan İngiliz at, kıran kırana yarıştı. Koşuyu, Mustafa Korkmaz’ın sahibi olduğu 8 numaralı ‘Dancing Girl’ isimli at, jokeyi İsa Katar’la kazandı.
Yarışın ikinci basamağına 5 numaralı ‘Rebelkid’ yerleşirken, 4 numaralı ‘Rojhatağa’ üçüncülükte yer aldı.
Geleneksel Veteriner Fakültesi at yarışı koşusunda birinciliği elde eden ‘Dancing Girl’ adlı atın sahibi olan Mustafa Korkmaz’a Kristal Şilt ödülünü, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik verdi.
Ayrıca Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek, Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız’a Geleneksel Veteriner Fakültesi Koşusuna katkılarından dolayı plaket takdim etti.
Harran Üniversitesi 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Dünya Veteriner Hekimler Gününe özel düzenlenen yarış programına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. Mehmet Hançer, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız, Genel Sekreter Zübeyir Zorlu, Fakülte Dekanları, öğrenciler ve yarış severler katıldı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı