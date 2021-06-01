HT-SAAE, PVEL 2021 PV Güvenilirlik Raporu’nda “En İyi Performans Gösteren” Olarak Ödüllendirildi

ABD merkezli, dünyanın önde gelen bağımsız PV panel test laboratuvarı olan PV Evolution Labs (PVEL); yedinci, yıllık PV panel test sonuçlarını ‘’2021 PV Panel Güvenilirlik Raporu’’nu yayınladı. HT-SAAE, global PV panel üreticileri ortasında eser güvenilirliği ve performansı ile üçüncü defa “En Düzgün Performans Gösteren” üreticilerden biri oldu.

Dünyanın birçok yerindeki güneş gücü proje geliştiricileri, yatırımcıları ve operatörleri için önde gelen güvenilirlik ve performans test laboratuvarı olan PVEL, 10 yılı aşkın tecrübe ve birikmiş bilgilerle güneş gücü teknolojisinin güvenilirliğini gösteren testlere imza atıyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, HT Solar ana şirketi HT-SAAE, İstanbul Tuzla’daki fabrikasında ürettiği güneş panelleri ile global PV panel üreticileri ortasında eser güvenilirliği ve performansı ile üçüncü sefer “En Uygun Performans Gösteren” üreticiler ortasında yer alarak, bu yıl da 2021 PV Panel Güvenilirlik Raporu’na giren Türkiye’deki tek güneş paneli üreticisi oldu.

“Üstün performans ödüllü panellerimizle, güneş güç santrallerine bedel katmaya devam edeceğiz’’

Üreticileri, Eser Yeterlilik Programında (PQP) örnek test sonuçları ile ödüllendiren PVEL’in 2021 PV Panel Güvenilirlik Raporu’na nazaran; HT-SAAE listedeki 26 üretici ortasında, Damp-Heat (Nem ve Sıcaklık testi), LID (Işık Kaynaklı Bozulma) ve LeTID (Işık ve Yüksek Sıcaklık Kaynaklı Bozulma) test sonuçlarına nazaran “En Düzgün Performansı Gösteren” mükafatına layık görüldü.

Düşük LID ve LeTID oranlarına sahip panel tedarik etmenin bir projenin yıllar içerisindeki üretim kayıplarını azalttığına dikkat çeken HT Solar Satış Pazarlama Müdürü Emre Kulaç: “LID ve LeTID testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim varsayımları için direkt girdilerdir ve projelerin fizibilitelerini olumlu manada etkilemektedir. Dolasıyla, düşük LID ve LeTID oranlarına sahip paneller tedarik etmek bir projenin bedelini artırır. Üstün performansa layık görülen güneş panellerimizle, ülkemizde ve globalde güneş güç santrallerine üstün bedel katmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Üç yıldır “En Düzgün Performans Gösteren” ödülünün sahibi

HT Solar ana şirketi, Tier 1 güneş paneli üreticisi HT-SAAE, İstanbul/Türkiye’deki fabrikasında ürettiği yüksek performanslı güneş panelleri ile dünya çapında birçok projede yer almaya devam ediyor. PVEL tarafından, global PV panel üreticileri ortasında eser güvenilirliği ve performansı ile İstanbul/Türkiye’de ürettiği güneş panelleri ile üçüncü sefer “En Güzel Performans Gösteren” üreticilerden biri olan HT-SAAE; güçlü mali yapısı, kaliteli üretimi ve yüksek performansı ile global projelere güneş paneli tedarikini her yıl artırmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı