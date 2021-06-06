Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu BTK İşbirliği ile Başlıyor

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu (BTK), ülkemizdeki yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve bağlantı teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak bir projeyi hayata geçiriyor. Ödüllü kodlama yarışı ‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Taşınabilir Servisleri (HMS)’ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’ ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu husustaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar birinci kademede 26 Mayıs’tan itibaren, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön müracaatta bulunacaklar. Adaylar bu basamakta, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Taşınabilir Servisleri (HMS)’ kategorilerden birini seçecekler.

26 Mayıs – 13 Haziran tarihleri ortasında, adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları bekleniyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Python ile Makine Öğrenmesi’, ‘Doğal Lisan İşlemeye Giriş’. HMS (Huawei Taşınabilir Servisleri) alanındaki eğitimler ise `Bilgi Teknolojilerine Giriş`, `JAVA ile Programlamaya Giriş` ve `Huawei Taşınabilir Servisleri` bahislerinden oluşuyor.

İkinci basamakta ise adaylar 20 Hazirana kadar Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme imtihanına girecek. İmtihanı geçip maratona hak kazanan adaylar, 21 Haziran’da açıklanacak. Son kademede, 25 – 28 Haziran tarihlerinde, adayların kendilerine verilen kategorideki projelerini 48 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Heyet sunulan projeleri 5 Temmuz’a kadar kıymetlendirecek. En yüksek dereceyi alan birinci 10 projenin sahibi, düzenlenecek ödül merasimi ile mükafatlarına kavuşacak. Yarışın mükafatı Huawei MateBook X dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.

BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Lideri Mustafa Ermiş “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu” aktifliğini şu sözlerle kıymetlendirdi; “BTK Akademi olarak geçtiğimiz 1 sene içerisinde Bilgi Teknolojileri alanında 82.533 saat, 166 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine fiyatsız olarak sunduk. Eğitimlerimizin hepsi alanında profesyonel şahıslar tarafından yüksek kalitede içerik olacak halde hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes BTK akademiden meslek yolunu belirleyerek ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabiliyorlar. Huawei Türkiye işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu maratonu yazılım geliştiriciler için yeterli bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve hoş geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonun tüm iştirakçiler ve ülkemiz bilişim ekosistemi için iyi olmasını diliyorum.”

Huawei Türkiye Kurumsal Münasebetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da maratonun sağlayacağı yarara vurgu yaparak; “BTK işbirliğiyle bir aktifliği daha hayata geçirmekten son derece memnunuz. Bu pahalı maratonu, vizyonumuzun bir modülü olan BT eko-sistemine katkıda bulunma fonksiyonu açısından da kıymetli görüyoruz. Mevzunun müsabaka boyutu kadar, bu süreçteki yapay zeka ve HMS eğitimlerinin BTK akademi tarafından verilmesi de çok kıymetli. Süratle değişen bilişim dünyasında rekabette bir adım önde olmanın yolu, en şimdiki eğitimleri almaktan geçiyor. Programı destekleyen BTK’ya teşekkür ediyoruz. Maratonun yazılım geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyor ve tüm adaylara samimiyetle muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı