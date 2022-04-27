Huawei, daha çevreci ve akıllı bir dünya için inovasyonda hız kesmiyor

Huawei 19. Küresel Analist Zirvesi (HAS 2022), 26 Nisan’da Çin’in Shenzhen kentinde başladı. Çevrimiçi olarak da izlenebilen organizasyon, geleceğin endüstri trendleri ve Huawei’in gelişim stratejisi hakkında bilgi edinmek üzere, dünyanın dört bir yanından endüstri analistlerini, finansal analistleri, fikir liderlerini ve medya temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, Huawei’in inovasyona yaklaşımı ile daha çevreci bir akıllı dünya inşa etme yönündeki bakış açısını kapsayan bir açılış konuşması yaptı. Ken Hu, “İnovasyona yaklaşımımızı güçlendireceğiz, tüm endüstrileri daha dijital ve akıllı hale getirmek için destekleyeceğiz. Sıfır karbon salınımlı bir dünya inşa etmeye yardımcı olacağız. Tüm bu çabalar, büyümenin anahtar noktalarıdır” dedi.

Ken Hu: Kesintisiz inovasyonla sektörün gelişimine destek olacağız

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, konuşmasının devamında şunları söyledi; “Huawei bağlantı teknolojileri özelinde, endüstriyi ileriye taşımaya devam ediyor. Şirket, kablosuz ve sabit ağlarda bir sonraki evre olan 5.5G ve F5.5G ile her yerde 10 Gbps bağlantıyı etkinleştirme vizyonunu açıkladı. Bu teknolojiler, evlerde daha iyi bir bağlantı deneyiminin yanı sıra, endüstriyel senaryolar için gereken, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirliğin de dahil olduğu, daha geniş kapsamlı bir ağ bağlantılarını destekleyecektir.”

Huawei bilgi işlem alanında, sistem performansını ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmak amacıyla kişisel ağlar, temel yazılımlar ve veri merkezleri için, sistem mimarilerini yeniden tanımlıyor.

Bulut hizmetlerinde ise dijital içerik üretimini büyük ölçüde hızlandıracak olan, bulut tabanlı ve uçtan uca bir dijital içerik hattı niteliğindeki MetaStudio’yu inşa ediyor.

Huawei, son kullanıcı ürünleri özelinde tüketicilere, yaşamlarının her alanında kullanıcı merkezli akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şirketin “Kesintisiz AI Yaşam Deneyimi” yaklaşımı, fiziksel ve dijital dünyaların yakınlaşmasını da hızlandırıyor.

Huawei, müşterileri için yeni değerler yaratmak üzere dijital dönüşüme odaklanıyor

Huawei, ürün portföyünü farklı endüstriyel senaryolara uyarlıyor. Şirket, bulut sistemlerinin temel yaklaşımlarından biri olarak; altyapıyı, teknolojiyi ve uzmanlığı bulut tabanlı hizmetlere dönüştürüyor. Huawei ayrıca, farklı sektörlerdeki müşterileri için de bulut teknolojilerine geçişi kolaylaştırarak, “Her şeyin hizmet olarak sunulması” yaklaşımını hayata geçiriyor.

Huawei, müşterilerinin iş alanındaki zorluklarına çözüm bulmayı amaçlayan ürün ve servislerini, belirli sektörlere odaklanan uzman ekipleriyle güçlendiriyor. Huawei bu noktada, her sektör için dijital dönüşüm çözümleri sunmayı ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

Huawei, sıfır karbon hedefi için güç kaynaklarını ve enerji tüketimini dijital teknolojilerle destekliyor

Huawei, yenilenebilir enerji üretimini artırmak için güneş enerjisi sektörünü yapay zeka, bulut bilişim ve diğer dijital yeteneklerle birlikte yeniden tanımlıyor. Şirket, kablosuz baz istasyonlarına ve veri merkezlerine odaklanarak, daha çevreci bir BT altyapısı için, düşük karbonlu çözümler geliştiriyor.

Huawei, ileriye dönük olarak iş esnekliğini artırmak ve istikrarlı bir gelişim sağlamak için aktif adımlar atıyor. Ken Hu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor; “Oyunu kesintisiz inovasyonla sürdürmeli, müşterilerimiz ve toplum için değer yaratmalıyız. Daha yeşil ve akıllı bir dünya inşa etmek için müşterilerimiz ve ortaklarımızla daha fazla ve yakın temas halinde çalışmayı istiyoruz.”

Huawei inovasyon stratejisine ek olarak, geleceğe yönelik geniş kapsamlı vizyonunu da paylaştı. Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Zhou Hong konuşmasında; “Geleceği cesur hipotezler ve cesur bir vizyonla karşılamalı, teori ve teknolojideki darboğazları aşmaya çalışırken, olumsuz etkenlere karşı dikkatli olmalıyız. İleriye giden tek yol budur” dedi.

Huawei Küresel Analist Zirvesi ilk olarak 2004 yılında düzenlendi ve 19 yıldan bu yana devam ediyor. Bu yılki etkinlik 26-27 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinlik kapsamında, Huawei’in farklı iş kolları özelinde önemli bilgi paylaşımları da yapılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı