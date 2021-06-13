HUAWEI, FreeBuds 4’ü tanıttı: Kulakla Eşleşen Gürültü Önleme Özelliğine Sahip Dünyanın ilk Gerçek Kablosuz Kulakiçi Kulaklığı

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan HUAWEI FreeBuds 4’ü piyasaya sürdü. Huawei’nin TWS kulakiçi kulaklık serisine eklenen bu yeni eser, dünyanın birinci Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) faal gürültü tedbire (ANC) teknolojisine sahip. ANC teknolojisi, konforu, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses kontağı ile HUAWEI FreeBuds 4, sadece ses kalitesi sunmakla kalmayıp, birebir vakitte açık ANC dinleme tecrübesini orijinal bir seviyeye taşıyor.

Ses tecrübesinde yeni bir ölçüt

2019’da Huawei, dünyanın birinci açık ANC TWS kulakiçi kulaklıkları olan HUAWEI FreeBuds 3’ü tanıttı ve sonunda tüketicilerin, sürükleyici ANC ses kalitesinden faydalanırken tıpkı vakitte açık tasarım kulaklık kullanma rahatlığının keyfini çıkarmasını sağladı. Yaklaşık iki yıllık daima Ar-Ge yatırımı ve teknik uzmanlık birikiminden sonra, HUAWEI FreeBuds 4, donanım ve yazılım seviyesinde güzelleştirilmiş gürültü tedbire özelliğine sahip, yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak piyasaya sürüldü.

HUAWEI FreeBuds 4, birinci kere açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak biçimini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir formda belirler. En konforlu gürültü giderme tecrübesini sağlayan eser, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun dengeli ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlar.

Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve sanayi önderi düzeylere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan eser, sanayinin birinci açık-fit kulakiçi setini barındırıyor.

Daha sürükleyici dinleme için 40 kHz’e kadar frekans karşılığı

HUAWEI FreeBuds 4, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyafram kullanır. Bu sayede büyük bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha güçlü ve daha dolgun gelir. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik şoför ile donatılmıştır. Bas performansı açısından HUAWEI FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için yeni yükseltilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanır. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı kıymetli ölçüde artırır.

HUAWEI FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat kesintisiz müzik çalma tecrübesi sunuyor. Kesintisiz müzik çalma müddeti ANC açıkken 2,5 saatken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıyeten, sanayi önderi süratli şarj teknolojisi, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik ses keyfi sağlıyor.

“Nefes alabilen” yapı: Sofistike ve sade bir dizaynda üst seviye konfor

Kullanım rahatlığı, optimum kullanıcı tecrübesi sağlamanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Evvelki HUAWEI FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, daha hafif bir tartı için boyutunu daha da küçülterek 13 boyut optimizasyonu ile yenilendi. Kulaklık başına tartı ise sadece 4.1 gram.

HUAWEI FreeBuds 4’ün şarj kutusu yalnızca 21,2 mm ve evvelki modele nazaran sadece 38 g yükünde, bu da evvelki modele nazaran 6,3 daha küçük ve 20,8 daha hafif olduğu manasına geliyor. Genel olarak kolay lakin sofistike bir his sergileyen rafine işçilikle birlikte simetrik olarak yuvarlak bir tasarım benimseyen HUAWEI FreeBuds 4, Seramik Beyaz, Gümüş Frost renk kümelerine sahip.

Akıllı ses irtibatı

Huawei’nin tüm senaryolara uygun aygıt ekosisteminden ve kablosuz temas konusundaki birikmiş uzmanlığından yararlanan HUAWEI FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift aygıt kontağı ve Ses Temas Merkezi üzere çeşitli ilişki özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC’lere kadar rastgele bir EMUI tabanlı aygıta bağlanarak tüketicilere hakikaten kusursuz bir ses irtibatı tecrübesi sunuyor ve bir orta irtibat çağını başlatıyor.

HUAWEI FreeBuds 4 ile çift aygıt teması destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat yahut akıllı ekran yahut Android, iOS yahut Windows çalıştıran başka akıllı aygıtlar olsun, rastgele iki aygıt HUAWEI FreeBuds 4’e birebir anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların rastgele bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin yahut gösterilerin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Bir arama geldiğinde, müzik yahut program duraklatılır ve problemsiz bir biçimde aramaya geçiş yapılabilir.

HUAWEI AI Life içindeki Ses İrtibat Merkezi, kullanıcıların kolay bir dokunuşla aygıtları esnek bir formda değiştirebilecekleri, yakın vakitte bağlanan on aygıtın anlık imajını verir. Huawei’nin Meselesiz AI Ömür stratejisinde kıymetli bir aygıt olan HUAWEI FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım tecrübesi, ses kalitesi ve irtibat açısından evvelki modele nazaran kapsamlı güzelleştirmelerle birlikte geliyor. Yalnızca Huawei’nin TWS bölümündeki başkan ses gücünü temsil etmekle kalmıyor, tıpkı vakitte Huawei’nin Sıkıntısız AI Ömür tecrübesi sunma konusundaki stratejisini de sergiliyor. Huawei, gelecekte de kusursuz irtibat ve akıllı ses tecrübesinde çığır açmaya devam edecek ve dünya çapındaki tüketicilere daha da heyecan verici ses eserleri sunacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı