HUAWEI, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı

Huawei bugün gerçekleştirdiği küresel basın toplantısında HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla aygıtta meselesiz ve akıllı bir tecrübe sağlayan bir dizi yeni eserini tanıttı.

Huawei Tüketici Elektroniği Kümesi İcra Yöneticisi ve CEO’su Richard Yu, “Her şeyin birbirine bağlı ve akıllı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu dünyadan kendimizi soyutlayamayız. HarmonyOS’un piyasaya sürülmesi ve bu çığır açan işletim sistemi tarafından desteklenen bir dizi eser, ileriye dönük bir yaklaşımla mümkün olan en düzgün kullanıcı tecrübesini sunmaya yönelik aralıksız gayretlerimizin bir diğer örneğidir” açıklamasında bulundu.

Hayatımızda her zamankinden daha fazla akıllı aygıt olsa da sağladıkları tecrübe çoklukla akıllı değil. Yığın sistemler, maalesef parçalanmış bir kullanıcı tecrübesine yol açan orta temas ve süreçleri karmaşıklaştırma eğiliminde.

HarmonyOS bu sorunu çözmek için tasarlandı. Akıllı aygıtlar için yeni kuşak bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı çeşitteki aygıtların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir lisan sağlayarak kullanıcılara daha rahat, sıkıntısız ve inançlı bir tecrübe sunuyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir halde dağıtmak ve daha evvel bağımsız olan aygıtları uyumlu ve bütünsel bir Üstün Aygıtta birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanıyor. Kullanıcı, gereksinimlerine nazaran bileşen aygıtlarının yeteneklerinden özgürce yararlanıyor. Servis Widget’ları aracılığıyla yeni bir tıp ilişki tecrübesi sunuluyor.

Huawei online etkinliğinde, HUAWEI WATCH 3 Serisi ve HUAWEI MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 takviyeli bir dizi aygıtı tanıttı.

HUAWEI WATCH 3 Serisi: Akıllı telefon kadar güçlü, bağımsız akıllı asistan

Huawei’nin orijinal amiral gemisi akıllı saati HUAWEI WATCH 3 Serisi, bileğinizde modayı yine tanımlıyor. Kavisli bir cam ekrana ve 316L paslanmaz çelik kasaya sahip bu şık saat, farklı basınç düzeylerini algılayan ve kullanıcı girişine karşılık olarak dokunsal geri bildirim sağlayan yesyeni bir saat kurma koluna sahip. HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı telefonunuzla birebir telefon numarasını ve bilgi planını paylaşarak telefon görüşmeleri yapmaya ve müzik dinlemeye de imkan tanıyor.

HarmonyOS ile çalışan birinci akıllı saat olan HUAWEI WATCH 3 Serisi, çok fonksiyonlu bir seyahat asistanı hizmeti sunmak için Huawei akıllı telefonlarla direkt entegre oluyor. Fonksiyonellik, direkt akıllı telefondan akarak tüm seyahat ve uçuş bilgilerini bir bakışta erişilebilir hale getiriyor. Havaalanından meskene dönerken toplu taşıma kullanıldığında hem saat hem de telefon son varış noktasına yaklaşıldığını hatırlatıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla antrenman modunu destekleyen profesyonel bir fitness ve sıhhat yöneticisi üzere çalışıyor. Yeni bir yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle donatılan saat, birinci defa beden sıcaklığını ölçmeyi destekliyor. Ayrıyeten kan şekeri idaresi, düşme tespiti ve SOS fonksiyonlarını de desteklediği üzere, sıhhat durumunu gerçek vakitli izlemek ve yönetmek için de kullanılıyor. Ayrıyeten kullanıcının ne vakit su yahut ilaç içmesi gerektiği üzere unutulması kolay ayrıntıları da hatırlatıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi ayrıyeten HUAWEI WATCH 3 Pro için akıllı modda 5 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün süren ultra uzun bir pil ömrüne sahip. HUAWEI WATCH 3 ise Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün pil mühletine sahip.

HUAWEI MatePad Pro: Azamî yaratıcılık için sonları aşın

Yeni HUAWEI MatePad Pro, mükemmel bir 12,6 inç OLED FullView ekrana ve şu anda piyasada bulunan tüm tabletler ortasında en yüksek olan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. HarmonyOS’un dağıtık data idaresi ve vazife planlama yetenekleriyle desteklenen HUAWEI MatePad Pro ister ofiste ister çizim tahtasında olsun farklı senaryolarda kullanıcının üretkenliğini ve yaratıcılığını ikiye katlamak için akıllı telefonlar ve PC’lerle meselesiz bir halde birlikte çalışabiliyor.

HUAWEI MatePad Pro, tablet ve PC’ler ortasında Çoklu Ekran İş Birliğini de destekliyor. Ayna ve Genişlet modlarında tablet bir çizim tahtasına yahut bir ekrana dönüşebiliyor. Ayrıyeten, aygıtlar ortası evrak sürüklemeyi de destekleyerek daha verimli iş birliği tecrübeleri sunuyor.

Büsbütün yeni etkileşim tecrübesi: Kullanımı daha kolay ve her zamankinden daha akıllı

HarmonyOS ile çoklu aygıt etkileşimi, birden fazla aygıtı denetim etmeyi, bir aygıtı denetim etmek kadar kolay hale getiriyor. Yeni Çoklu Aygıt Denetim Paneli, kullanıcıların belli senaryolara nazaran istedikleri aygıtlara özgürce bağlamalarına imkan tanıyan sürükle bırak bütünleşik özelliği aracılığıyla kolay ve sezgisel temasları destekliyor.

Örneğin, gece geç saatlerde meskende sinema izlemek istiyorsanız, tek yapmanız gereken Denetim Panelini açıp akıllı ekran simgesini telefonunuzun simgesine sürüklemek. Böylelikle sinema direkt telefonunuzdan TV’ye aktarılacak. HUAWEI FreeBuds 4’ünüzü takıyorsanız, kulaklık simgesini telefon simgesine sürükleyebilirsiniz; bu noktada sinema, sesini FreeBuds’ınız aracılığıyla yine yönlendirirken akıllı ekranınızda oynatılacak. Bu durumlar, Harika Aygıt tecrübesinin sadece kolay birer örneği.

HarmonyOS’un yeni Çoklu Aygıt Misyon Merkezi, uygulamaların yüklenmesine gerek kalmadan farklı aygıtlar ortasında istedikleri vakit geçiş yapmasına imkan tanıyarak, tüm fonksiyonlar ve hizmetlerin gereksinim duyulan her an ve her yerde kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Kullanıcı, Üstün Aygıt sisteminin kesimi olan rastgele bir aygıtta, öbür tüm aygıtlarda çalışan vazifeleri görebilir. Taşınabilir oyunlar için daha büyük bir ekran isteniyorsa, Genel Bakış Ekranını getirmek için üst kaydırıp fareyle üzerine tıklandığında, cümbüşe devam etmek için oyunu HUAWEI MatePad Pro’ya aktarılabilir.

Yeni HarmonyOS Ana Ekranı her zamankinden daha akıcı ve nizamlı. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan gerçek vakitli, erişimi kolay bilgileri yahut hizmetleri görüntüleyen Servis Pencere Öğeleri oluşturmak için uygulamalarda üst kaydırabilirsiniz. Hizmet Pencere Öğelerinin boyutunu özelleştirebilir, uygulamalara dokunabilir ve pencere öğelerini görüntülemek için üst kaydırabilir, bunları gizlemek için ana ekranda rastgele bir boş pozisyona dokunabilirsiniz. Servis Widget’ları, rastgele bir indirmeye yahut yüklemeye gerek kalmadan Servis Merkezi’nden kolaylıkla çağrılabilen ve paylaşılabilen Atomic Services’e erişmek için de kullanılabilir, bu da şimdiki haberler üzere fonksiyonlara erişimi daha kolay ve rahat hale getirir.

HUAWEI HiLink, Huawei olmayan daha fazla aygıtı akıllı özelliklerle donatmak için HarmonyOS Connect olarak güncellendi. Artık akıllı mesken aygıtları tek bir dokunuşla cep telefonunuza bağlanabilir. Örneğin telefonunuzu HarmonyOS tabanlı bir Midea fırına dokundurup, yemeğinizi anında hazırlamaya başlamak için bir tanım seçebilirsiniz. Sakladığınız yiyecek çeşidine nazaran sıcaklıklarını otomatik olarak ayarlayan Haier buzdolapları ile yemeklerinizi daha uzun müddet taze tutabilirsiniz. Huawei Sıhhat uygulamasındaki datalara dayanan tarifler önerebilen Joyoung soya sütü makineleriyle bedeniniz için eksiksiz soya sütünü elde edebilirsiniz. Birlikte çalışan bu ilişkiler, mutfağınızı ferdî bir sıhhat koçuna dönüştürebilir.

Kapsamlı performans kazanımları saklılığı daha yeterli koruyarak güvenliği garanti ediyor

HarmonyOS kullanan bir telefon, aygıtta çok az depolama alanı olsa bile 36 aylık kullanımdan sonra yeni bir telefonunkine emsal okuma / yazma suratlarını koruyabilir.

Huawei, tüketicilerin kapalılığını ve güvenliğini üst düzeylere çıkarıyor. HarmonyOS, EMUI’de bulunan önde gelen saklılık ve güvenlik teknolojilerini daha da geliştirdi. Huawei’nin temel tasarım unsuru, sırf gerçek kişinin yanlışsız aygıtla yanlışsız bilgilere erişebilmesini sağlamak, her aygıta her erişimin güvenliğinin yanı sıra, tüm bilgi depolama, iletme ve kullanma hareketinin güvenilirliğini sağlamak. Çok cihazlı ortak kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde, kullanıcılar sırf akıllı telefonlarındaki yüz tanıma ve taktığı saatin telefona bağlı olmasını sağlayan özel bir denetim kombinasyonu ile telefonlarının kilidini açabilirler.

HarmonyOS, kullanıcı bilgilerini kategoriye nazaran yönetip Muhteşem Aygıtlar için belli güvenlik eşiği ayarlayarak aygıtları düzeylerine nazaran koruyor. Sadece katı güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan aygıtlar güvenlik düzeylerine karşılık gelen bilgilere erişebiliyor ve kullanıcıların Çoklu Aygıt İş Birliği özelliklerini gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini sağlıyor. HarmonyOS uygulamaları, pak bir ekosistemde inançlı bir tecrübe sunduklarından emin olmak için geliştirme, yayın, heyetim ve kullanım boyunca şiddetli testlerden geçiyor.

Bugünkü aktiflikte HUAWEI, yeni kuşak yarı açık Faal Gürültü Engelleme (ANC) kablosuz bluetooth kulaklık FreeBuds 4 ile birlikte iki üst seviye monitörü MateView ve MateView GT’yi de tanıttı.

HarmonyOS yükseltmesinin mevcut olduğu modellerin yanı sıra yükseltme takvimi hakkında detaylar her ülke ve bölge için farklı planlanmaktadır. Bu ayrıntılar için lütfen resmi Huawei bağlantı kanallarını takip edin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı