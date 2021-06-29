HUAWEI Online Mağazası’nda MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor

Tüketici gereksinimlerini ve dizüstü bilgisayar kullanım alışkanlıklarını pahalandıran HUAWEI, dizüstü bilgisayar eserlerini satın alan kullanıcılara istedikleri takdirde uzatılmış 1 yıl daha garanti sunuyor. Tüketiciler olağanda 2 yıl olan dizüstü bilgisayar garanti mühletini 3 yıla çıkarabiliyorlar.

HUAWEI’nin MateBook dizüstü bilgisayarlarının kullanım müddetleri uzadıkça, tüketicilerin muhtaçlıkları da farklılık gösteriyor. Satın aldıkları bilgisayarları uzun müddetler boyunca meselesiz ve gerektiğinde HUAWEI servis garantili fiyatsız tamir fırsatıyla kullanmak isteyen tüketiciler, HUAWEI Online Mağaza üzerinden MateBook Serisi dizüstü bilgisayar satın alımı yaparken uzatılmış garanti seçeneği ile 3 yıllık tam garanti kapsamına kavuşabilecekler. 799 TL’den başlayan fiyatlarla uzatılmış garanti hakkı, ana aygıt ile birlikte anakart, CPU, bellek, monitör, sabit disk, klavye, güç adaptörü ve dahili pili de kapsıyor.

Uzatılmış garanti seçeneği, HUAWEI Online Mağaza üzerinden satın alınacak MateBook 13, MateBook 14, MateBook D14, MateBook D15, MateBook D16, MateBook X ve MateBook X Pro HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda geçerli oluyor. Tüketiciler, aygıtlarının garanti durumunu aşağıdaki ilişkiden sorgulayabilirler:

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı