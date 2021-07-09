HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Yeni Ülke Müdürü Allen Yao: Yeni ürünlerimizle Türkiye pazarına değer katmaya hazırız

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi Yeni Ülke Müdürü Allen Yao:

Yeni eserlerimizle Türkiye pazarına bedel katmaya hazırız

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi, yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi, FreeBuds 4’ü şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi Ülke Müdürü Allen Yao yeni eserlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, araba ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok aygıt formu ortasında meselesiz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı aygıtları tek bir muhteşem aygıt olarak ele alan, tüm aygıtların ortaklaşa çalıştığı, yepisyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve dala öngörülemeyen zorluklar getirdi, fakat müşteri ekosistemimiz için yenilikçi eserler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara bedel katmaya hazır” dedi.

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Kümesi Taşınabilir Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, şirketin pazara sunduğu yeni eserlerle ilgili olarak; “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Üstün Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada öbür aygıtların yeteneklerini kullanabilir. Yeni kuşak MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı takviyesi ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu vazifeleri her zamankinden daha meselesiz hale getiriyor” dedi.

Bu gelişmeler, HUAWEI’nin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesini de destekliyor. HUAWEI ayrıyeten, daha fazla etkileşime sahip İkinci kuşak HUAWEI M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı eserler ortasında yer aldı. 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri ortasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle sunuldu. Ayrıyeten 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim de uygulanıyor.

HUAWEI FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisiyle geliyor. Kullanıcıların kulak halini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme düzeyini belirliyor. Üst seviye gürültü engelleme tecrübesiyle yüksek ses kalitesi sunan yeni HUAWEI FreeBuds 4, çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla algılamasını sağlayan bu özellik, sanayinin birinci açık-fit kulak içi eseri olma özelliğine de sahip. 24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri ortasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatı ve HUAWEI Band 4 armağanıyla tüketiciler ile buluştu. Ayrıyeten 50 TL ön ödemeye, 100 TL ek indirim de uygulanıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir aygıt üzere konumlanarak, akıllı telefon düzeyinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sıhhat dataları takibi ve idman izleme özellikleri, HUAWEI giyilebilir aygıtlarının değişmez temel özellikleri ortasında yer alıyor. Yeni seride kullanıcıların sıhhat durumlarını daha ayrıntılı ve konforlu bir biçimde denetim edebilmeleri için farklı özellikler sunan HUAWEI, WATCH 3 Serisi’nde beden ısısı dayanağı, el yıkama denetimi ve düşme sensörü ile fark yaratıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı