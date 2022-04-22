HUAWEI WATCH GT Runner ile her platformda sağlık takibi

Kullandığınız işletim sistemi iOS, Android veya HarmonyOS olsun HUAWEI WATCH Runner daha sağlıklı ve daha akıllı bir yaşam sağlamak için bilimsel ve profesyonel özellikler sunuyor.

Tüketiciler, akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıklar dahil olmak üzere günlük yaşamlarında birden fazla elektronik cihazla çevrili. Cihazların her biri kendi farklı amaçlarına hizmet ediyor, ancak bağlandıklarında daha akıllı özelliklerle dolu kusursuz bir deneyim sunuyorlar. Örneğin, egzersiz kaydı ve hedefler bir akıllı telefonda ayarlanabilir ve ardından akıllı saat, kullanıcının performansını izler. Bunun yanı sıra, akıllı saat egzersiz sırasında kulaklıktan müzik çalmayı kontrol edecek şekilde ayarlanabilir, böylece kullanıcıların koşu sırasında yanlarında bir akıllı telefon taşımasına gerek kalmaz. Bununla birlikte, bu harika özelliklerin çoğu genellikle aynı işletim sistemini çalıştıran cihazları gerektirir ve bu da tüketicilerin akıllı saat satın alırken tercihlerini sınırlandırır. Huawei, Android ve iOS akıllı telefonlarla uyumluluğa sahip HUAWEI WATCH GT Runner’ı geliştirdi.

HUAWEI WATCH GT Runner, modern tasarım, hafif malzemeler, rahat bir kullanım deneyimi, doğru dinamik kalp atış hızı, HUAWEI TruSeen 5.0+ ve Çift Bantlı Beş Sistem GNSS’ye dayalı SpO2 (kandaki oksijen oranı) izleme ile her türden kullanıcıyı hedefliyor. Özel olarak geliştirilmiş uyumluluk sayesinde HUAWEI WATCH GT Runner’ın potansiyeli, farklı akıllı telefon işletim sistemleriyle de kullanılabiliyor.

HUAWEI WATCH GT Runner ile tam hız gidin

Başlangıç veya ileri düzey bir koşucu olarak HUAWEI WATCH GT Runner, sizin için mükemmel bir kişisel koşu antrenörüdür. Android veya iOS akıllı telefonlar, HUAWEI Health Uygulamasını ilgili uygulama mağazasından indirebilir ve uygulama aracılığıyla antrenman sonuçlarını ve sağlık durumunu görüntüleyebilir. HUAWEI Health Uygulaması, eğitim hedefleri ve performans gereksinimleriyle birlikte RAI, kullanıcının kişisel fiziksel ve koşu geçmişi verilerine dayalı olarak kullanıcının yetenek düzeyini akıllıca belirledikten sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir eğitim planı tasarlayabilir.

7/24 aktif kalın

HUAWEI WATCH GT Runner, 17 profesyonel egzersiz modu, 12 dış mekan antrenmanı, 7 iç mekan antrenmanı, örneğin koşu, yürüyüş, dağa tırmanma, yürüyüş, kros koşusu, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz modu sunuyor. Hangi sporla ilgilendiğiniz önemli değil, HUAWEI WATCH Runner sizinle birlikte mücadele etmeye hazır.

Görünmeyen sağlık verilerini görün

Hem Android hem de iOS akıllı telefon kullanıcıları için HUAWEI WATCH GT Runner, temel sağlık ölçümlerinizin izlenmesini sağlıyor. Yeni PPG 5.0 modülü sayesinde, kalp atış hızı izleme doğruluğu önceki nesle kıyasla büyük ölçüde iyileştirildi. Çoğu senaryoda 10 bpm’lik sapma, aralıklı koşu ve hızlanan koşu gibi hızlı kalp atış hızı değişiklikleri olan senaryolarda bile yüzde 97’den fazla doğruluğa ulaşabilir, HUAWEI WATCH GT Runner mükemmel bir şekilde takip edebilir.

HUAWEI WATCH GT Runner, kalp atış hızı izlemenin yanı sıra tüm gün SpO2 (kandaki oksijen oranı) izleme, uyku izleme ve uyku apnesi risk taraması özellikleriyle çok yönlü sağlık yönetimi sunuyor ve kullanıcıların fiziksel durumlarını gerçek zamanlı anlamalarına yardımcı oluyor.

HUAWEI WATCH GT Runner, uykunun yanı sıra stresi de izleyerek kullanıcının stres seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için nefes egzersizleri yapmasını sağlıyor.

Sorunsuz bağlantı deneyimi

HUAWEI WATCH GT Runner sadece bir sporcu saati değil, herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bir akıllı saattir. Egzersiz sırasında, akıllı telefon etrafta olmadığında, kullanıcılar sesli olarak Bluetooth araması yapabilir, ellerini tamamen serbest bırakabilir ve akıllı bir hayatın tadını çıkarabilirler. Kullanıcılar ayrıca aramaları reddedebilir, gelen mesajları yanıtlayabilir ve akıllı saatte rahatça sessize alabilir. Ayrıca, kolay arama için aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarının iletişim bilgilerini kaydedebilir ve arama kaydı yapabilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı