HUAWEI yeni WATCH 3 Serisi’ni tanıttı

Huawei Tüketici Elektroniği Kümesi, gelişmiş etkileşim, bağımsız temas ve tüm temas senaryolarını destekleyen akıllı ömür tecrübeleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan, HUAWEI WATCH 3 ve HUAWEI WATCH 3 Pro’dan oluşan yeni akıllı saat serisini duyurdu.

Huawei giyilebilir aygıtlarda temel olarak yer alan; profesyonel sıhhat uygulamaları, idman izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde, beden ısısını hassas biçimde algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve aygıtın düşme durumunu algılama üzere yeni özellikler de sunan Huawei’nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların yer bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sıhhat bilgilerini izlemelerini de sağlıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi’nin HarmonyOS 2 işletim sistemi tarafından desteklendiğini, bunun yanı sıra bağımsız aygıtlar olarak konumlanarak akıllı telefonlar kadar güçlü olduğunu söz eden Huawei Tüketici Elektroniği Kümesi Operasyon Yöneticisi Kevin Ho; “Sağlık bilgileri takibi ve idman izleme özellikleri, giyilebilir aygıtlarımızın değişmez temel özellikleri ortasında yer almaya devam ediyor. Yeni serimizde kullanıcıların sıhhat durumlarını daha ayrıntılı ve konforlu bir formda denetim edebilmeleri için farklı özellikler sunuyoruz. HUAWEI WATCH 3 Serisi; beden ısısı dayanağı, el yıkama denetimi ve düşme sensörü ile fark yaratacak” dedi.

Akıllı saat dizaynında yenilikçi bir estetik anlayışı

HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı saat ve klasik saat ortasındaki tasarımı estetik bir halde dengeliyor. Saatin şık bir dizayna sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplama ve epeyce büyük bir ekrandan oluşuyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip birinci akıllı saat serisi olma özelliğine de sahip. Yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar imgeleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri ortasında konforlu bir biçimde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıyeten, sezgisel bir kullanıcı tecrübesi sunmak için 3D taç orta yüzünü tamamlayan ızgara üslubu uygulama menüsüne de sahip.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesine sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve tanınan görüntüler da dahil olmak üzere, yenilikçi ve farklı temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle, eksiksiz birer aksesuar olarak farklı biçimler yaratmak için de ülkü.

Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü

HUAWEI WATCH 3 serisi bağımsız ilişki takviyesine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini aktifleştirerek, ses ve bilgi planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri ortasında paylaştırabiliyor. Kullanıcılar ayrıyeten gelen MeeTime davetlerini, seçtikleri aygıttaki bildirime dokunarak da yanıtlayabilirler. HUAWEI WATCH 3 serisi, birebir vakitte ferdî seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular kolay bir bilek hareketiyle taksi pozisyonunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını seyahat mühletince elde taşımaktan kurtulabilirler.

HUAWEI WATCH 3 Serisi’ne, kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de evvelden yüklenmiş olarak geliyor.

Ultra uzun pil ömrüyle sıhhatiniz her an denetim altında

HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla idman modu, yüksek hassasiyetli beden ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sıhhat ve idman asistanı tıpkı vakitte. Kalp atış suratı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sıhhat durumları hakkında da şimdiki kalmalarını sağlıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların data kapalılığını korumak için kapsamlı bir müdafaa sağlar ve rastgele bir data günlüğe kaydedilmeden evvel kullanıcıların onayından geçer. HTTPS şifrelemesi, transferdeki bilgileri teminat altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla Huawei’nin sıhhat ve idman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlar.

HUAWEI WATCH 3 Pro’nun ultra uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modda ise 21 günlük kullanım sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 ise akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı