HUB Girişim, kar dağıtmayacak

HUB Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, kar hissesi dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap devrinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara nazaran 26.236.358 TL kar, Vergi Yordam Kanunu’na nazaran tutulan yasal kayıtlara nazaran ise 89.202,67 TL ziyan oluşmuştur. Şirketimizin Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kar Hissesi Bildirisi’nde yer alan asıllar ile ana kontratta bulunan kararlar ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım siyaseti çerçevesinde, pandemi kaynaklı olarak şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman gereksinimi yaratılmaması maksadıyla harika yedeklere aktarılmasına, kar hissesi dağıtılmamasına, bu teklifin 2020 yılı hesap periyoduna ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısında hisse sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”



Hibya Haber Ajansı