HUB Girişim’de bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları

HUB Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı A.Ş’de bağımsız idare heyeti üyesi adayları belirlendi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Kurumsal İdare Komitesi’nin 2021/4 sayılı raporu görüşülmüş, komite tarafından belirlenen ve idare heyetimize bildirilen bağımsız idare şurası üye adayları değerlendirilmiş, idare konseyi bağımsız üyeliklerine Şevket Baran Asena ve Mert Sadi’nin seçilmelerinin 2020 yılı olağan genel konsey toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı