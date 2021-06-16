HUB Girişim’den iştirakine ek yatırım

HUB Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, iştiraki Workiom Teknoloji A.Ş’ye ek yatırım yapılması kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”30.04.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle, iştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş’ye (Workiom) 20.000 ABD Doları meblağında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, şirketimizin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmıştı. Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli pay edinim hakları, yatırım ve hissedarlar mukavelesinde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha evvel Workiom’a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak Workiom’un yapılması planlanan genel konseyinde yapılacak sermaye artışı ile Workiom’daki mevcut hissemiz %5’den %10’a çıkacaktır. Workiom’un genel heyetinin yapılması ve sermaye artışının katılık kazanmasına dair gelişmeler ayrıyeten duyurulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı