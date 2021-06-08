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Ana Sayfa Kültür & Sanat 8 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Hürriyet Bizimle her çarşamba yeni konuklarını ağırlıyor!

Hürriyet Bizimle her çarşamba yeni konuklarını ağırlıyor!

Fulya Soybaş’ın moderatörlüğünde Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hürriyet Bizimle programı her çarşamba gündemdeki konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Soybaş’ın 2 Haziran’daki program konuğu ‘Hesap Lütfen!’ isimli kitabıyla hayata dair deneyim ve fikirlerini okuyucularıyla buluşturan Vedat Milor.

‘Türkiye Bunu Konuşuyor’ diyerek gündeme dair sıcak manşetleri köşesine taşıyan Fulya Soybaş’ın moderatörlüğünde hazırlanan ‘Hürriyet Bizimle’, aktüel içerikleriyle keyifli söyleşi dizilerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günlerinde Hürriyet Youtube kanalında yayınlanan‘Hürriyet Bizimle’de konuklar gündeme dair en sıcak bahisleri kendi perspektiflerinden masaya yatırıyor, gündemin manşetini atıyor. Renkli bahis ve konuklarıyla Hürriyet Bizimle, izleyicinin hem bilgilenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

02 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak programda ‘Hesap Lütfen!’ isimli kitabıyla gündemde olan Vedat Milor yer alacak. Milor, kitabında da yer verdiği hayat tecrübelerini Hürriyet Bizimle izleyicileriyle paylaşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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