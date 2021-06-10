Hüseyin Baş: “Kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcu Atatürk’e zarar veremez”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş Atatürk’e yapılan hakaretlere reaksiyon gösterdi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlere reaksiyon gösterdi. BTP başkanı kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcunun Atatürk’e ziyan veremeyeceğini belirtti. Toplumsal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş şu sözleri kullandı: “7 düvel birleşti Ata’mızı yenemedi de 3-5 tane kendini Müslüman zanneden çapulcu mu ziyan verecek Atatürk’e? Haydi oradan!”

“Türk Milleti ile Atatürk’ün Ortasını Açamayacaklar”

BTP Genel Lideri Hüseyin Baş Ayasofya’daki skandal konuşmanın akabinde da şu açıklamayı yapmıştı: “Ayasofya Cami imamları üzerinden denenen şeyin farkındayız! Bu ucuz oyunlarla Türk Milleti ile üzerinde özgürce ibadetimizi yaptığımız bu toprakları bize bırakan Atatürk’ümüzün ortasını açamayacaksınız. O oyuncağı Prof. Dr. Haydar Baş elinizden aldı!”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı