Hüseyin Demir, İstanbul 3.Bölgenin En Güçlü Liderlerindendir.

Gazeteci Nezir Çelik,’90’lı yılların kaos ortamında İstanbul’da 5 binin üzerinde insanı iş-güç sahibi olmalarını sağlayan, bugün İstanbul 3.Bölgenin En Güçlü Başkanlarından Araştırmacı Muharrir Hüseyin Demir’in örnek davranışı unutulmaz.’ dedi.

Gazeteci Nezir Çelik,’Son vakitlerde 1990’lı yıllarla ilgili olayların Türkiye’nin gündemini meşgul etmesi, 90’lı yıllar denilince OHAL’den ötürü binlerce insanın konutundan, köyünden, topraklarından göç etmek zorunda kaldığı, terörün tırmandığı, faili meçhullerin tepe yaptığı, Mafyanın büyükşehirlerde cirit attığı, Can ve mal güvenliğinin olmadığı, herkesin sanki bugün konutumuza sağ salim gidebilecek miyiz? Sorusunu sorduğu ve siyasal, toplumsal, ekonomik, güvenlik hususlarında kaos yaşanan kaotik yılları hatırlattı ve bunları unutmak mümkün değildir.’ dedi.

Gazeteci Çelik,’1990’ların kaotik ortamında OHAL’den ötürü İstanbul’a göç etmek zorunda kalan 5 binin üzerinde akrabası, hemşerisi, aşiret mensuplarına sahip çıkan, iş güç sahibi olmalarını sağlayan hemşerimiz Araştırmacı Müellif Hüseyin Demir’i de unutmak mümkün değildir.’ dedi.

Hüseyin Demir, İstanbul 3.Bölgenin En Güçlü Başkanlarındandır.

Gazeteci Nezir Çelik,’ Bu kaotik yıllarda OHAL’den ötürü İstanbul’a göç etmek zorunda kalan 5 binin üzerinde akrabası, hemşerisi, aşiret mensuplarına sahip çıkarak terör olaylarından, mafyadan koruyarak iş, güç sahibi olmalarını yüreği, korkusuzluğu, çalışkanlığı ve dayanışma ile sağlayan hemşerimiz Araştırmacı Muharrir Hüseyin Demir, bugün bilhassa Bakırköy, Fatih, Laleli, Eminönü, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Silivri, Güngören, Arnavutköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve öbür ilçeler olmak üzere sayısız insan için 90’lı yılların ve daha sonrasının idolü bugün, İstanbul 3.bölge olarak tabir edilen, Avrupa yakasının en güçlü başkanlarındandır.’ dedi.

Hüseyin Demir, Sayısız Hâkim, Savcı, Kaymakam, üst seviye bürokrat ve iş beşerinin yetişmesini sağlayan kalender bir şahsiyettir.

Gazeteci Nezir Çelik,’ Hemşerimiz Araştırmacı Muharrir Hüseyin Demir eğitime ve ticarete çok büyük değer veren biri çünkü kendisi Yüksek Mimar, Hukuk Müşaviri, Milletlerarası Finans ve Akaryakıt istasyonları yatırım uzmanı ve 5-6 lisan bilen, dünyanın birçok ülkesi ile ticaret yapan, büyük şirketleri yöneten biri olması vede Merhum Turgut Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı periyodunda çok özel ve kritik misyonlar üstlenen tam bir devlet adamı ve devlet nezaketini bilen kişiliğe sahip olması 90’lı yıllarda sahip çıktığı 5 binin üzerindeki insan , bugün 10 binlerce beşere ulaşmış bu insanlardan sayısız hekim, avukat, mimar, hâkim, savcı, kaymakam, üst seviye bürokrat, üst seviye iş insanı, şirket sahibi olduğu üzere şu anda iş yeri sahibi sayısız esnaf olması Hemşerimiz Araştırmacı Muharrir Hüseyin Demir’in eğitim ve ticaretin ehemmiyetini aşılaması, önermesi, yol göstermesi, yardımcı olmasının meyvesi olmuştur.’ dedi.

Hüseyin Demir: Korkusuz, Çalışkan, Zeki, Azimli ve Dayanışmaya çok büyük ehemmiyet veren bir başkandır.

Gazeteci Nezir Çelik,’ Hemşerimiz Araştırmacı Müellif Hüseyin Demir’in hoş bir kelamı var; ‘Korkaklar her gün, korkusuzlar erdemle yürüdüğü yolda yalnızca bir gün ölür. Girdiği her savaşta, savaşın tarafını kayıptan zafere taşıyan Hz. Ali’ye Allah’ın aslanı diyorlar zira Hz. Ali efendimiz inandığı yolda gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayarak gayret ederdi. Bende ömrüm boyunca gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmayarak erdemle yürümeyi kendime kılavuz yaptım demişti.’ Bugün baktığımızda 1990’ların kaos ortamında kapının önüne çıkmanın inançlı olmadığı, terörün çizgi safhaya çıktığı, mafyanın, çakalların cirit attığı o günlerde 5 binin üzerinde insanı koruyan, İş güç sahibi olmalarını sağlaması bugün bu insanlardan sayısız hekim, avukat, mimar, hâkim, savcı, kaymakam, üst seviye bürokrat, üst seviye iş insanı, şirket sahibi, Esnaf’ın olması ve bu insanların her fırsatta duyduğum bizim için canını siper eden ‘Hüseyin Demir’e canımız, malımız fedadır’ diyerek minnetlerini, sevgilerini ve bağlılıklarını ortaya koymaları, Hemşerimiz Araştırmacı Muharrir Hüseyin Demir’in Korkusuz, Çalışkan, Zeki, Azimli ve Dayanışmaya çok büyük ehemmiyet veren bir önder olduğunu deliller niteliktedir.’ dedi.

