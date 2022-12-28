Hüsnü Şenlendirici ve Aslızen, Kaan Efe bebek için sahne aldı

İZMİR (İGFA) – 1Euro 1İnsan Platformu tarafından Alsancak Mumlu’da gerçekleştirilen gecede, Hüsnü Şenlendirici ve Aslızen sahne aldı.

Zolgensma tedavisinde olan Kaan Efe bebek için toplamda 1 milyon 689 bin euro gerektiğini ve son 2.5 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten platform yetkilileri, paranın önemli bir kısmını bu organizasyonla toplayabildiklerini ve bu nedenle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Aslızen konserinin ardından anlamlı bir defile düzenlendi.

Defileyi gerçekleştiren Dream House Gelinlik Karşıyaka Şubesi’nin sahibi modacı Mert Can Yıldız, sonrasında kampanyaya destek olması amacıyla 3 adet gelinlik bağışında bulundu.

Gecenin gerçekleştirilmesinde öncülük eden Enjoy Plus sahibi Murat Kaplan ve make-up artisti Selma Bedir, katkıda bulunan konuklara teşekkür etti.