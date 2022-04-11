HyperX ’in 300 Saate kadar Pil Ömrüne Sahip Ödüllü Cloud Alpha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Satışa Hazır!

Cloud Alpha Kablosuz, Kablosuz Oyun Özgürlüğünü Yeniden Tanımlayarak Mükemmel Rahatlık ve Sürükleyici Ses Deneyimi Sunuyor

HP Inc.’ın oyun çevre birimleri ekibi ve e-spor marka lideri HyperX, tek bir şarjla 300 saate1 kadar pil ömrüne sahip ilk kablosuz oyun kulaklığı olan HyperX Cloud Alpha Kablosuz kulaklığını piyasaya sürdüğünü duyurdu. HyperX ‘in imza konforuna sahip Cloud Alpha Kablosuz ile sürükleyici bir ses deneyimi sağlayan DTS® Headphone:X®2 Spatial Audio, daha doğru oyun içi ses sağlayan HyperX Çift Odacıklı Sürücüler kullanmaktadır.

En üst düzey oyun içi ses deneyimi sunmak için tasarlanan Cloud Alpha Kablosuz, orta ve yüksek frekansları alçak frekanslardan ayıran, yeni ve geliştirilmiş özel tasarımlı Çift Odacıklı Teknoloji kullanmaktadır. DTS Headphone:X Spatial Audio, arkadaşlarlarla veya çekişmeli oyunlarda oyuncuların oyun dünyalarına kaçmalarını sağlayan uzamsal ses için hassas yerelleştirme ve sanal 3D ses sağlar. Kulaklık, orjinal kablolu versiyonun sesini ve performansını korurken, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip özel olarak tasarlanmış 50 mm sürücüler barındırmaktadır.

Ses seviyesi, mikrofon sessize alma ve mikrofon izlemeyi ayarlamak için dahili ses kontrollerine sahip çıkarılabilir Discord ve TeamSpeakTM sertifikalı mikrofonu, sessize alındığında kırmızıya dönen LED göstergesine sahiptir. Buna ek olarak, Cloud Alpha Kablosuz çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofonu, arka plan gürültüsünü azaltarak gelişmiş ekip iletişimi ve oyun içi sohbet deneyimleri için daha net ses kalitesi sunar.

HyperX EMEA İş Birim Yöneticisi Bianca Walter, “HyperX laboratuvarlarında tasarlanan ve test edilen Cloud Alpha Kablosuz, tek bir şarjla 300 saate kadar rakipsiz performans, konfor ve kalite sunuyor” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir; “Cloud Alpha Kablosuz, uzun süreler kablosuz oynama özgürlüğü ve rahatlığı ile birlikte yüksek kaliteli ses isteyenler için mükemmel bir oyun kulaklığıdır.” sözlerine eklemiştir.

Cloud Alpha Kablosuz, ses kalitesinden ödün vermeden kablosuz özgürlük sağlayan 2.4GHz ve 20 metreye3 kadar kablosuz kullanım mesafesi sağlamaktadır. Pil ömrünü kontrol etmek, ekolayzer ayarlarını görmek, ayarlamak ve daha fazla özelleştirme seçeneğine erişmek için NGENUITY yazılımıyla uyumludur. Ayrıca, uzun ömürlü dayanıklılık için kaliteli alüminyum çerçeve konstrüksiyonu ve ayarlanabilir kafa bandı ile üretilmiştir. Kulaklık ayrıca yumuşak suni deri ve hafızalı köpük ile HyperX imzalı konfor sunar.

HyperX Cloud Alpha Kablosuz Oyun Kulaklığı Teknik Özellikleri:

Parça Numarası: 4P5D4AA

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm

Tip: Kulak üstü, dairesel, arkası kapalı

Frekans yanıtı: 15 Hz – 21 kHz

Empedans: 62 Ω

Hassasiyet: 1 kHz’de 103 dBSPL/mW

T.H.D.: ≤ 2

Çerçeve tipi: Alüminyum

Kulak yastıkları: Hafızalı köpük ve birinci sınıf suni deri

Mikrofon Özellikleri

Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon

Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici

Frekans yanıtı: 50 Hz – 7.2 kHz

Hassasiyet: -15 dBFS/Pa, 1 kHz’de

Bağlantılar ve Özellikler

Ses bağlantısı: Kablosuz USB

USB ses formatı: Stereo

USB özelliği: USB 2.0

Örnekleme oranları: 48 kHz

Bit Derinliği: 24 bit

Dahil edilen sanal surround ses: DTS Headphone:X

Ses kontrolleri: Yerleşik ses kontrolleri

Pil

Tip: Şarj edilebilir lityum-polimer

Pil ömrü: 300 saate kadar1

Şarj süresi: 4.5 saat

Kablosuz Özellik

Tip: 2.4 GHz

Kablosuz mesafe: 20 metreye kadar3

Fiziksel Özellikler

Ağırlık: 322g

Mikrofon ile birlikte ağırlık: 335g

Kablo uzunlukları ve türleri: USB şarj kablosu(0.5m)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı