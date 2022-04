Hyundai 2022’de IF Design’dan Dokuz Onur Ödülü Kazandı.

Hyundai Motor Company, son yıllardaki tasarımlarıyla dünyaca ünlü Uluslararası iF Design Tasarım Ödüllerinden 2022’de tam dokuz ödül aldı.

Hyundai Motor Company, son yıllardaki tasarımlarıyla dünyaca ünlü Uluslararası iF Design Tasarım Ödüllerinden 2022’de tam dokuz ödül aldı. iF Design, 1954’ten beri yılın mükemmel tasarımlarını seçerek sektörlere ve tüketicilere ışık tutmaya devam ediyor. Hyundai, dünyanın en prestijli tasarımı ödülleri olarak bilinen IF Design dışında, Almanya’dan Red Dot ve Amerika’dan International Design Excellence Award (IDEA) ödüllerini de kazandı.

Hyundai’nin ürün, profesyonel konsept, iç mimari ve iletişim de dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde ödüllendirdiği IF Design, tasarım açısından markayı son derece etkileyici ve sürdürülebilir buldu.

iF Design’ın ürün disiplini, Otomobiller/Araçlar, Eğlence, Bilgisayar, Aydınlatma, kokpit ve daha fazlasını içeren çeşitli kategorilerden oluşuyor. Otomobiller/Taşıtlar kategorisindeki iF Tasarım Ödülü, markanın çok amaçlı araç modeli (MPV) STARIA’ya verildi. Geçen yıl tanıtılan STARIA, Hyundai’nin ürün tasarımındaki global rekabet gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak olan STARIA, fütüristik tasarımını bir uzay gemisi konseptinden alıyor. Aracın iç mekanıysa sürücü ve yolcular için geniş ve konforlu ulaşım sağlıyor. Alçaltılmış kemer çizgileri ve panoramik yan camlar, geleneksel Kore ‘Hanok’ mimarisinden ilham alarak yolcuların daha ferah bir yolculuk yapmasına olanak sağlıyor.

Hyundai’nin life style markası olan Hyundai Collection da bu yıl üç ödül aldı. Hyundai Collection Trip Cart, piknik aktivitelerine uygun, kısa mesafeli bir mobilite çözümü. Rawrow markasıyla ortaklaşa geliştirilen gezi arabası, kapağı kapalıyken küçük bir masa işlevi de görüyor.

Hyundai Collection’ın Taşınabilir Evcil Hayvan Evi ise sürdürülebilir evcil hayvan hareketliliğini destekliyor. Güvenli, konforlu evcil hayvan taşımacılığı için ISOFIX bağlantı noktalarıyla aracın arka koltuğuna sabitlenebiliyor. Ayrıca evde köpek kulübesi olarak ve evcil dostlarımızın dışarıda rahat etmesi için de kullanılabiliyor.

Hyundai Collection’ın Ultra Hafif Manyetik Şemsiyesi de kapılara, bölmelere ve diğer metal duvarlara kolayca tutturmak için içinde bir mıknatıs bulunan süper hafif bir ürün. Markanın kurumsal renkleriyle sunulan bu yaşam tarzı ürünler, günlük yaşamı otomobillerle ilişkilendirerek üst düzey bir konfor sağlıyor.

Kasım 2021’de AutoMobility LA’da tanıtılan yeni elektrikli spor otomobil (SUEV) konsepti Hyundai SEVEN da Profesyonel Konsept disiplininde ödül kazandı. SEVEN konsepti, Hyundai’nin özel elektrikli araç (BEV) vitrini olan IONIQ markasıyla sunuluyor. Yeni bir çağın habercisi olan SEVEN’in aerodinamik oranları ve uzatılmış dingil mesafesi, kendisini içten yanmalı motorlarla çalışan geleneksel SUV’lerden ayırmak için Hyundai Group’un Elektrikli-Global Modüler Platformu’ndan (E-GMP) yararlanıyor. SEVEN’in iç mekan konsepti, yolcular için daha fazla özgürlük ve konfor sağlarken, mobilya benzeri koltuklar da birinci sınıf bir salon deneyimi sağlıyor.

IONIQ 5 tabanlı robotaksi ise Profesyonel Konsept disiplininde ödül kazanan diğer Hyundai modeli. Satışa sunulduğu günden bu yana 100’den fazla ödül kazanan elektrikli IONIQ 5’ten türetilen taksi konsepti, seviye 4 otonom sürüş sensörleriyle donatılmış.

Hyundai’nin tasarım mükemmelliğine gösterdiği özen, ürünlerini ve konseptlerini sergilediği alanlara da uzanıyor. Güney Kore’nin Busan şehrinde Nisan 2021’de açılan Hyundai Motorstudio Busan, şirketin altıncı marka deneyimi kompleksi durumunda. Binanın tasarımı, şehrin köprülerinden esinleniyor. Hyundai Motorstudio Busan, binadaki sütun sayısını en aza indiren 600 metrelik çelik kablolarla asılı bir mimari yapı kullanıyor. Mekan ayrıca, Hyundai’nin üretim tesislerinden ve balık ağlarından arta kalan ileri dönüşüm malzemeleri kullanarak sürdürülebilir bina uygulamalarını destekliyor.

Hyundai’nin IAA Mobility 2021’deki standı ise, suyun saf ve sürdürülebilir hidrojen gücüne dönüştürme sürecini görselleştiren bir aktivite ile desteklenmişti. Markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösteren bu stand, 2045 yılına kadar karbon nötrlüğü stratejisine de yardımcı oldu.

Hyundai Sürdürülebilirlik Raporu ödül kazandı. Sürdürülebilirliğe Giden Yol adlı yıllık rapor, kapsamlı ESG yönetim uygulamaları yoluyla sürdürülebilir bir geleceği teşvik ediyor. Hyundai, şirketin karbon nötrlüğü çabası doğrultusunda, basılı raporları hazırlarken kaynakları en aza indirmek için bitki tohumlarıyla aşılanmış çevre dostu kağıt ve tek tip spot renk kullandı.

