Hyundai STARIA “Red Dot En İyinin En İyisi” Ödülünü Kazandı.

Red Dot jüri üyeleri tarafından en iyinin en iyisi seçilen STARIA, görüntüsüyle fark yaratıyor.

Hyundai STARIA, çok kısa bir süre sonra Türkiye’de de satışa sunularak tasarımda ayrıcalık sunacak.

Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkat çeken yeni MPV modeli STARIA ile ödülleri kazanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Red Dot Design 2022 ödüllerine damgasını vuran STARIA, Ürün Tasarımı kategorisinde birinci seçildi. En İyinin En İyisi ödülü (The Best of the Best), çığır açan tasarım için verilirken aynı zamanda dünyadaki en yüksek seviye tasarım unvanı olarak kabul ediliyor. Hyundai’nin ürün tasarımında küresel rekabet gücünü daha da güçlendiren bu ödül, aynı zamanda modelin satış başarısına da doğrudan etki ediyor. Hyundai STARIA, yakın bir zamanda Türkiye’de de satışa sunularak Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olacak.

STARIA, bir uzay mekiğine benzeyen, çarpıcı, fütüristik ve gizemli bir dış tasarıma sahip. Önden arkaya arkaya doğru uzanan sert ve yumuşak geçişler bir arada kullanılırken ayrıca bu tasarım dili uzaydan bakıldığında dünyanın ufkunu aydınlatan ışık eğrisini anımsatmış oluyor. Uzay mekiğine ek olarak, iç mekan için yolcu gemisinden ilham alan tasarımcılar, sürücünün rahatlığına ve yolcuların üst düzey konforuna odaklandı. Otomobil severlere daha lüks bir görünüm ve benzersiz bir atmosfer sunmak isteyen Hyundai tasarımcıları, alçaltılmış kemer çizgileri ve panoramik yan camlarla genel görüşü artırırken aynı zamanda daha ferah bir ortam sunuyor. Geleneksel Kore ‘hanok’ mimarisinden ilham alan bu ferahlık duygusu, yolcuların daha rahat seyahat etmelerine olanak sağlıyor.

Hyundai STARIA, geçtiğimiz yıl da 2021 Good Design Awards’ın ulaşım kategorisinde onur ödülü almış ve aynı zamanda Almanya’nın ünlü otomobil dergisi Auto Motor und Sport tarafından düzenlenen ‘En İyi Otomobiller 2022’ anketinde de okuyucular tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı