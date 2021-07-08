IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun IAB Avrupa Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi

Dünyada 48 ülkede dijital reklamcılığın gelişmesi için faaliyet yürüten IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin Avrupa merkezi olan IAB Europe’un bu yılki idaresine IAB Türkiye İdare Heyeti Üyesi Dr. Mahmut Kurşun tarafından temsil edilen IAB Türkiye üst üste 5. sefer seçildi.

IAB TR gerçekleştirdiği faaliyetler ile Avrupa dijital pazarındaki yerini güçlendirirken IAB Avrupa’nın idaresindeki yerini de sağlamlaştırmaya devam ediyor. IAB TR İdare Heyeti üyesi Dr. Mahmut Kurşun önümüzdeki iki yıl için IAB Avrupa’nın İdare Konseyi Üyeliğine tekrar seçildi. 3 farklı küme üzerinden işleyen seçim sisteminde, IAB TR’nin içinde bulunduğu kümede IAB İtalya seçilemedi. IAB Avrupa iki yıl boyunca, üç temel alana odaklanacak: Sektörel siyaset savunması ve düzenlemeler; kurumsal çerçeveler ve davranış kuralları ve sanayi programları.

Önümüzdeki iki yılda IAB Avrupa’nın idaresinde vazife alacak isimler şöyle:

Ulusal IAB’ler:

Allan Sorensen, EU Policy Officer – Danske Medier / COO – IAB Danimarka

Jon Mew, CEO – IAB UK

Luis Marinho Falcão, Opersayon Yöneticisi – IAB Portekiz

Dr. Mahmut Kurşun, İdare Heyeti Üyesi – IAB TR

Nicolas Rieul, Lider – IAB Fransa

Reyes Justribo, Genel Müdür – IAB İspanya

Suzanne McElligot, CEO – IAB İrlanda

Thomas Duhr, VP– Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. IAB Almanya

Tim Geenen, İdare Heyeti Üyesi – VIA Hollanda

Włodzimierz Schmidt, CEO & İdare Şurası Lideri – IAB Poland

Firmalar:

Alex Hole, VP – Samsung Ads

Bethan Crockett, Stajyer Avukat – GroupM

Carolin Wehrhahn, Bürüksel Ofisi Halkla İlgiler Lideri – Axel Springer

IIeana Falticeni, Genel Danışman – Quantcast

Michael Sandblicher, SVP Platformlar & Araştırma – ProSiebenSat.1 Media SE

Neil Bowman, VP Reklam Telnolojileri – BBC Küresel News

Rhys Noelke, SVP Teknoloji & Data, Bertelsmann – RTL Group

Stephen Wing, SVP, EMEA Başkanı– Magnite

Stuart Wilkinson, Memleketler arası Dijital İş Yöneticisi – Kantar

Thomas Mendrina, Üst Seviye Yönetici, Central Europe – Xandr

Husus ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Mahmut Kurşun ‘’Dijital tüm dünyada tesirini ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye de bu alanda en dikkat çeken ülkelerden biri. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’de Varsayımı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na nazaran dijital 2020’de, 54’lük hisse ve yaklaşık 7,5 milyar TL yatırım ile en büyük hissesi alan mecra pozisyonuna geldi ve Avrupa’nın en büyük 10 dijital pazarından biri oldu. 2020’de Türkiye, Dijital Reklam Yatırımlarında Avrupa’da en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa çapında en başarılı dijital çalışmaların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2021’de toplam 19 kategoride 12 ödül alarak yeniden yaratıcılığımızı ve bu bahisteki bilgi birikimimizi gösterme talihi bulduk. IAB TR olarak dijitalin Türkiye’de gelişimi, global standartların yaygınlaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki tecrübelerimizi Avrupa ile paylaşmaktan, Avrupa’da yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye taşımaktan, Avrupa’daki kuralların, standartların oluşmasına katkı sağlamaktan ötürü memnunuz. “ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı