İBB Şehir Tiyatroları açıkhava yaz oyunları başlıyor

İBB Kent Tiyatroları, 7’den 77’ye tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşturacak. Açıkhava Yaz Oyunları’nda; Pollyanna, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Öyküsü, Antigone ve Hastalık Hastası olmak üzere dört oyun sahnelenecek. Serilerin birinci oyunu Pollyanna, 26 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Tiyatroları, sanatseverlerin karşısına dört harika oyunla çıkacak. Dört oyunun sahneleneceği Açıkhava Yaz Oyunları’nda birinci gösterim Pollyanna ile yapılacak. Eleanor H.Porter’ın tıpkı isimli yapıtından Binnur Şerbetçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği Pollyanna, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 18.00’de sahnelenecek. Oyunun biletleri, İBB Kent Tiyatroları gişeleri, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Kent Tiyatroları taşınabilir uygulamasından satışa sunuluyor.

“Açıkhava Yaz Oyunları” Kent Tiyatroları’nın dönem içinde sahnelenen yeni oyunlarıyla devam edecek. Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Kıssası, Antigone ve Hastalık Hastası Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Âlâ seyirler…

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar evvel ömrünü yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle bir arada etraftaki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en değerli yapıtlarından biri olan Pollyanna, her cins olumsuz durumda bile ”mutluluk”un yaratılabileceğini; tahlil üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter‘ın tıpkı isimli yapıtından Binnur Şerbetçioğlu‘nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Tatlı, Serap Doğan, Sevecen Asutay, Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz Aydın, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN TUHAF KISSASI

Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale’ye ve nihayet Ayvalık’a uzanan maceralı seyahati. Rüstem’in, Cemal’in ve hayatlarındaki öteki insanların kimi vakit gülünç kimi vakit hüzünlü lakin sımsıcak kıssaları. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

ANTİGONE

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?

Sophokles’in binlerce yıl evvel kaleme aldığı tıpkı isimli oyunundan uyarlanan Antigone’de; tıpkı savaşta birbirini öldüren, fakat biri kahraman başkası hain ilan edilen iki kardeşine de, son vazifesini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor.

İnsanlığın tüm kadim tecrübeleri tarihe gömülürken tekrar de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor.

Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Menaz, Cengiz Tangör, Destan Batmaz, Beğenilen İpek Köse, Onur Sevecen, Özgün Akaçça, Zafer Kırşan rol alıyor.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Konutta bir tabip bulunursa hem istediğim vakit tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz niyetiyle, kızını bir tabiple evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir diğerine âşıktır. Argan’ın yalnızca parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Konutun, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in yazdığı Tolga Kâfi’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Davet Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Tatlı Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı