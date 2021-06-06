İclal Aydın okurlarıyla D&R canlı yayınında buluştu

Gerçekleştirdiği canlı yayınlarla sevilen muharrirleri okurlarla bir ortaya getiren D&R’ın bu haftaki konuğu oyuncu, muharrir, gazeteci ve sunucu İclal Aydın oldu. Yeni kitabı Söylenmemiş Kelamlar ile sevenlerinin karşısına çıkan usta kalem, kardeşi Hilal Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda kitap hakkındaki niyetlerini ve kitabın yazım sürecini paylaştı. İki kardeşin keyifli bir sohbete imza attığı yayın, @dr_dunyasi Instagram hesabından gerçekleşti.

Kültür, sanat ve cümbüş dünyası D&R, düzenlediği canlı yayın etkinlikleriyle edebiyat tutkunlarını hayranı oldukları yazarlarla buluşturuyor. Yeni romanı Söylenmemiş Kelamlar ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, D&R Instagram sayfasının canlı yayınına katılarak kardeşi psikolog ve müellif Hilal Özcan’ın sorularını yanıtladı. Aydın; keyifli söyleşide yeni kitabı ve kitabın yazım süreci ile ilgili okurlarını bilgilendirdi.

Yazmanın kendisi için başından sonuna kadar keyif aldığı, tatlı bit serüven olduğu belirten İclal Aydın, “Bu heyecanı duyduğum vakit bunu okura da yansıtabiliyorum. Söylenmemiş Kelamlar, hoş bir ilgi alaka ile başladı.” dedi.

Romanda 5 ana karakter var

Kitaptaki Nona karakterinin sevileceğini varsayım ettiğini belirten Aydın, kelamlarını şöyle sürdürdü: “5 ana karakterin olduğu bir roman. 20’li yaşlarını yaşayan Zeynep ve Kerem var. Orta yaşlardaki Filiz Canan, çocuğunu yalnız büyüten bir karakter. Filiz Canan ile kendimi anlatmadım, benim öyküm değil. Siz sormadan söyleyeyim. Günlük ömrümüzde yitirdiğimiz bedelleri anmaya çalıştım. Nona 48 saat süren, 100 yıllık bir ömür. Ben romanımı teslim ettikten sonra ‘Bunun devamı gelecek herhalde. Nona’nın genç kızlığını mı okuyacağız’ dediler. Hazırlığım var ancak ne olacağını yaşayıp göreceğiz.”

Kitaptaki gölge karakterlerden biri Tanju Okan

Kitaptaki gölge karakterlerden birinin Yaser Arafat, bir başkasının de Tanju Okan olduğu söyleyen başarılı muharrir, “Ben küçüklüğümden beri Tanju Okan’a hayrandım. Bu öyküde çıkageldi. Lakin zati Urla’yı anlattığınız vakit Tanju Okan’sız bir Urla’dan bahsedemezsiniz. Ben romanlarıma kesinlikle bir yemeği hayal ettirerek başlarım. Bütün duyularımızla romanın içine girmemiz gerektiğini düşünürüm. Kokuları, sesleri tanım etmek çok kıymetlidir. Müzikler da burada çok kıymetlidir. Tanju Okan’ın sesinden ‘Öyle Sarhoş Olsam ki’ duymak nasıl bir şey düşünsenize…” biçiminde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı