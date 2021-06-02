İclal Aydın yeni kitabıyla ilk kez Radyo Trafik’e konuk oldu

Türkiye’nin birinci ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’in sevilen programı Trafik Hariç Sanat, başarılı tiyatro oyuncusu ve müellif İclal Aydın’ı ağırladı. Radyo Trafik ve Trafik TV YouTube ortak canlı yayına katılan Aydın, yeni kitabı “Söylenmemiş Sözler” in birinci söyleşisi olduğunu söz ederek heyecanını sunucu Mert Erdoğan ve Radyo Trafik dinleyicileriyle paylaştı.

Sevilen oyuncu pandemi devriyle ilgili: “Daha çok üretmek, daha sakin yaşamak, kalabalıktan uzaklaşmak için tercih ettiğim ve hayalini kurduğum hayata geçmiştim ki pandeminin yasaklarıyla karşılaştık. Benim kısıtlamalarım küçük bir apartman dairesine kapalı kalanlar üzere olmadı. Bir köyde yaşıyorum, küçük bir bahçem var. Kapanmaya hazırlıklıydım, zira zati o denli yaşıyordum. Kendi işimi yapmak, daha küçük yaşamak benim birkaç yıldır yaşadığım ve deneyim ettiğim bir durum. Hasebiyle pandemi benim hayatımı değiştirmedi. Kimseyi kızdırmak istemem ancak hepimiz kendi hayatımızın zahmetlerini yaşıyoruz. Ben televizyon kesiminin içindeyim, 8-9 projede yer alırdım. Tıpkı periyotta iki farklı dizide çalıştığımı hatırlıyorum ve neredeyse hiç uyumuyordum. Artık kendi hayatımı sakinleştirdim. Kaldırabileceğim kadar iş üstleniyorum. Kitaplarımı yazıyorum, kitapları okuyorum. Benim için her şey yolunda.” sözlerini kullandı.

“Söylenmemiş Sözler” Kimin Öyküsü?

Yeni kitabıyla ilgili Aydın: “Her kitabım bittiğinde bir sonraki kitabımın konusu hazır olur. Hasebiyle kitaplarım birbirini takip eden kıssalar niteliğinde. Kelam konusu devamlılık olduğunda da haklı olarak okuyucuların zihninde hangisinden başlamalıyım fikri oluyordu. Bu nedenle, bu sefer yeni bir kıssayla başlamak istedim.” dedi.

Daima Vefatla Burun Burunaydık

Aydın: “Söylenmemiş Sözler’de, anlatmaktan zevk aldığım ve kendimi güzel hissettiğim şeyleri, yani yaşamayı özlediğim şeyleri anlattım. Dünya olarak son 1.5 yıldır çok sayıda olumsuz olayla karşılaştık, çok üzüldük. Her şey aksadı, en berbatı daima vefatla burun burunaydık. Ve daha berbatı tüm acıların karşısında teselli bulabileceğiniz küçük şeylerden de uzaktık. Birinin dizine yatıp ağlayamadık, birisi saçımızı okşayıp geçecek diyemedi. Şimdi farkında olmadığımız, 3-4 yıl sonra fark edeceğimiz, tesirini lakin görebileceğimiz hisler bıraktı üzerimizde.” tabirleriyle yola çıkış kıssalarına değindi.

Hiç Tanımadığım Karakterler

Kitabın ana karakteriyle ilgili “Yazar olmanın, yazmanın ve karakterlerin bir sihri var. Bu sihre inanmak ve teslim olmak lazım. Kitap bittikten sonra baktım ki tasarlamadığım için hiç tanımadığım karakterlerle dolu kitap. Akışa teslim oldum. Oktay Onur Yortan ise çok yakından tanıdığım bir karakter, Oktay benim aslında. Filiz ise hiç başımda olmayan, kitabın sonunda bir el sallar sarfiyat dediğim bir karakter. Kitabın başkarakteri oldu. Herkes kendinden bir şeyler bulacaktır, ben Oktay olsam da kendini Filiz’le bağdaştıranlar da çok olacaktır. Zira sokaklarımız, etrafımız Filiz’lerle dolu.” sözleriyle kitabın ana karakterlerine değindi.

Karakter Seçimleri Mesleksel Tecrübelerimin Avantajı

Çok sayıda projede boş rollerde gördüğümüz Aydın: “Oyunculuk ve reji tecrübelerimin getirdikleriyle kahramanlarımı belirliyorum. Kitap yazarken aslında kısa bir sinema çekiyorum başımda: bu kız orada oturur, ışık şuradan gelir bir kahve içer gibi… Buna bağlı olarak da fiziki görünümleri de şekilleniyor gözümün önünde.” dedi.

Oyunculardan İlham Alıyorum: Haluk Bilginer Oktay Karakterimde İlham Kaynağım Oldu

Karakterleri seçerken tanınmış şahıslardan ilham aldığını söz eden İclal Aydın: “Oktay benim en sevdiğim ve kayırdığım karakterlerden biri. Saklanma hissiyle, çocukluğunun geçtiği yere gelmesi ve tüm ayrıntılar kalbimden geçen her şeyi yazdım orada. Kahramanıma fiziken baktığımda ise daima Haluk Bilginer’i görüyorum orada. Haluk Bilginer’in Masumiyet dizisindeki saçı, başı dağılmış hali… Yazarken çok fazla okumamaya ve izlememeye dikkat ediyorum özgünlüğümü yakalayabilmek ismine. Lakin kitabı yazarken sancılı bir periyodun içinde biraz orta verdim, uzaklaştım ve o an baht yapıtı Masumiyet’i izledim ve dedim ki ‘bu, O!’… çok benzetiyorum. Sanki nitekim O mu diye düşünsem de aslında benim karakterim genç kaldı. Okur orada Haluk Bilginer’i görmeyecek.” dedi.

Aydın: “Kitabı okumadan röportaj yapmak isteyenler beni çok rahatsız ediyor, değersizliğe tahammül edemiyorum. Bu müellife olan hürmet değil tıpkı vakitte kendinize ve işinize verdiğiniz kıymettir.”

“Televizyon programı yaptığım periyotlarda haftada 2-3 müellif gelirdi. Ben gerekirse sabaha kadar uyumadan, konuğumun kitabını okurdum. Son dakika gelse dahi o kitabı okur, programa o denli çıkardım. Bir programıma son dakika Ayşe Kulin eklenmişti. Hiç uyku uyumadan okudum o program için İsmi Aylin’i. Karşımızdaki muharrire ve konuğa duyduğumuz hürmetin ötesinde, işimizi en düzgün halde yapmakla ilgilidir. Söylenmemiş Sözler’de derdiniz nedir diye soracak olursanız benim derdim işte bu. Benim artık kıymet yitimine tahammülüm kalmadı. Toplumsal medyadaki kötücüllüğe tahammülüm yok. Bu benim tercihim. Ben sadece bu yüzden twitter da yokum. Instagram’da denel davranış akımlarını (challenge’ları) gerçekçi bulmuyorum. Oradaki var oluş bugünün irtibat yolu olabilir lakin benim derdim bu değil, bedel yitimi. Emeğin, insan tarafından yitirilmesi ve herkesin şikayet ettiği bu hususta herkesin bu sorunun bir modülü olması. Şikâyet ediyorsam bir şeyler yapabilmeyim.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı