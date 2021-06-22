IDC Türkiye’den Kuveyt Türk’e ikisi altın üç ödül birden!

Yenilikçi eser ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, IDC Türkiye Finans Teknoloji Mükafatları kapsamında üç mükafata birden layık görüldü. Kuveyt Türk’e, işaret lisanıyla işitme engellilere hizmet veren XTM konseptiyle altın, çocuklara yönelik geliştirdiği Dijital Kâşif eseriyle de gümüş ödül takdim edildi. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki Architecht ise Airplatform tahliliyle altın mükafata layık görüldü.

Türkiye’nin öncü iştirak finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilikçi eser ve hizmetleriyle IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nde üç farklı kısımda mükafata layık görüldü. IDC Finans Tepesi 2021 kapsamında düzenlenen ödül merasiminde Kuveyt Türk, şube hizmetleri ile ATM pratikliğini bir ortaya getiren ve işaret lisanıyla işitme engellilere yönelik hizmet de sunan XTM konseptiyle altın, çocuklara finansal okuryazarlık yeteneği ve tasarruf kültürü kazandırmak gayesiyle geliştirdiği Dijital Kâşif eseriyle de gümüş mükafatın sahibi oldu. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan Architecht ise Airplatform tahliliyle birincilik mükafatına layık görüldü.

İşaret lisanıyla uzaktan manzaralı hesap açma hizmeti

Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde tamamı yerli mühendislerden oluşan bir takımla 2013 yılında geliştirilen XTM, başta imajlı görüşmeyle hesap açma olmak üzere bankacılık eserlerinin satışı, ferdî ve ticari müracaatlar üzere birçok finansal hizmeti bir ortada sunuyor. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça lisan seçeneği de bulunan XTM’e, 2018 yılında işitme engellilere yönelik işaret lisanı hizmeti de eklendi. İşitme engelli müşterilerin imajlı olarak tek tuşla davet merkezindeki işaret lisanı bilen bir uzmana bağlanarak bankacılık süreçlerini gerçekleştirmesine imkân sunan ve pürüzlerin aşılmasına yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen XTM aygıtı, Dijital Olmayan Kanallar (Non-digital Channels) alanında IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nden birincilikle döndü.

Dijital Kâşif’e finansal kapsayıcılık mükafatı

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için Kuveyt Türk’ün 2020’de hizmete sunduğu Dijital Kâşif eserleri Dijital Kâşif Cari Hesabı, Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Türkiye’de bir birinci olarak çocukların kendi hesaplarına ilişkin taşınabilir uygulaması olan Dijital Kâşif Mobil’den oluşuyor. Dijital Kâşif eserleriyle çocuklar, hem harcamalarını denetim ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor hem de şuurlu birer tüketici olma yolunda finansal okuryazarlık düzeylerini artırabiliyor. Kuveyt Türk’ün Dijital Kâşif eseri Finansal Kapsayıcılık (Financial Inclusion) alanında ikincilik mükafatına layık görüldü.

Architecht’in yeni eseri Airplatform’a birincilik mükafatı

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki Architecht, eser şirketine dönüşme vizyonu doğrultusunda yatırım yaptığı en yeni eseri olan Airplatform ile ödeme ve e-para kuruluşlarına gereksinimleri olan uçtan uca teknolojik altyapıyı lokal bulut ve tarif tabanlı özelleştirilebilir bir dijital tahlil olarak sunuyor.

Bu tahliliyle rekabetin epey ağır olduğu bilgi teknolojileri dalında e-para ve ödeme kuruluşları için rekabet avantajı sağlayacağı öngörülen Architecht, performansın ve güvenliğin çok kritik olduğu bankacılık bölümünde alanda ağır bir biçimde test edilmiş ve bu testlerden muvaffakiyetle geçmiş; iş akışı, iş kuralı, muhasebe, raporlama ve iş yeri paketi üzere birçok altyapı modülünü içerisinde barındıran Airplatform ile Dijital Kanallar (Digital Channels) kategorisinde birincilik mükafatına layık görüldü.

“Müşterilerimize en iyiyi sunma gayretindeyiz”

Kuveyt Türk Ferdi Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Dijital dönüşüm yolunda ‘rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışından ödün vermeden ilerliyoruz. Müşterilerimize şubelerde olduğu üzere dijitalde de en uygun tecrübesi yaşatabilmek ismine teknolojinin sağlam gücünü kullanarak süreçlerimizi artan bir ivmeyle geliştiriyoruz. IDC Türkiye Finans Teknoloji Mükafatları kapsamında Dijital Kanallar, Dijital Olmayan Kanallar ve Finansal Kapsayıcılık kategorilerinde aldığımız mükafatlar, bizi müşterilerimiz için her vakit daha düzgününü yapma yolunda motive ediyor. Geçmişten günümüze olduğu üzere bundan sonra da dala öncülük edecek projelerimizle bizlere güvenen müşterilerimize en iyiyi sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı