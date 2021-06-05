Identify Türkiye’den KYC’ye hazırlanan sigorta sektörü için yeni çözüm: “Acente Yönetim Platformu”

Dijital dönüşüm, pandeminin de tesiriyle tıpkı perakende yahut bankacılıkta olduğu üzere sigorta dalında de oyunun kurallarını süratle değiştiriyor. Türkiye’de uzun müddettir dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanmayan ve on yıllardır müşteri tabanından emin olan sigorta kesiminde müşterilerin değişen beklentileri dijitalleşmeyi artık bir mecburilik haline getiriyor. Sigorta bölümünü dijitalleştirmek için, poliçe sahiplerinin değişen (ve artan) talepleri, ‘Müşteri odaklılık’ açısından kesimde saf verimliliğin yanı sıra, yeniliğin itici gücü olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten bölümdeki düzenleyici kuruluşlar da sigorta şirketlerinin dijital müşterilerin taleplerine karşılık vermelerini kolaylaştırması ve dijitalleşme manasında yeni bir periyot açması için yeni bir regülasyon üzerinde çalışıyor. Yakın vakitte yayınlanması beklenen regülasyonun dalda temassız halde uzaktan müşteri edinimi süreçlerini de kapsaması bekleniyor.

Uzaktan kimlik doğrulama teknolojileri alanında tahliller sunan Identify Türkiye, sigortacılık bölümünde faaliyet gösteren kurumların yakın vakitte yayınlanması beklenen uzaktan müşteri edinimine yönelik regülasyona ahenk sağlamaları için “Acente İdare Platformu” üzerinde çalışıyor. Identify Türkiye “Acente İdare Platformu”yla sigorta şirketlerine bu regülasyona ahenk sağlamalarını ve sigorta bölümünün bel kemiğini oluşturan acentelerin tek bir platformdan yönetilmesini mümkün kılacak. Acentelerin müşteri edinme süreçlerini de dijital hale getiren platformun regülasyonla eş vakitli olarak kesimin kullanımına sunulması bekleniyor.

“Sigorta kesimi her ne kadar uzaktan müşteri edinimine sıcak baksa da bölümde irili ufaklı pek çok acentenin olması şirketlerin bu regülasyona ahenk sağlayıp sağlayamayacakları noktasında soru işaretleri barındırıyor.” diyen Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Sigorta bölümü yalnızca ülkemizde değil dünyada da önemli bir dijitalleşmeye ihtiyaç duyuyor. Identify Türkiye olarak bilhassa Regtech deneyimimize dayanarak sigorta dalının hazırlandığı regülasyona tüm acenteleriyle ahenk sağlayabilmeleri için Acente İdare Platformu üzerinde çalışmalarımızı ağırlaştırıyoruz. Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge ofisimizde çalışmalarını sürdürdüğümüz Acente İdare Platformu’nun yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyadaki sigorta dalının dijitalleşmesi noktasında da kritik bir tahlil olacağına inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı