iF Tasarım’dan Canon’a ödül yağmuru

1953 yılında kurulan iF Design Awards, her yıl dünyanın her yerinden seçilen harikulâde endüstriyel dizaynlarla, tasarım alanında memleketler arası çapta en itibarlı ödüllerden biri kabul ediliyor. Bu yıl, milletlerarası çapta aktif tasarım uzmanlarını içeren heyet heyeti, yedi kategori altında 52 ülke ve bölgeden gelen 10.000’den fazla adayı eser, ambalajlama, irtibat, iç mimari, profesyonel konsept, servis tasarımı ve mimariden oluşan yedi farklı disiplin kapsamında kıymetlendirdi.

27 yıldır kesintisiz bir halde iF Tasarım Ödülleri’ne layık görülen Canon’un bu yıl dokuz eser tasarımı 2021 iF Tasarım Ödülleri’nde ödüllendirildi. Bilhassa Canon’un PowerShot ZOOM telefoto tipi fotoğraf makinesi, eser kategorisinin en büyük mükafatı olan iF Altın Eser Tasarım Mükafatı 2021’e layık görüldü ayrıyeten EOS-1D X Mark III, EOS R5, RF800mm F11 IS STM, PIXMA TR150,10×20 IS ve 8×20 IS İmaj Sabitlemeli Dürbünleri ve EOS C500 Mark II ve EOS C300 Mark III dijital sinema fotoğraf makineleri tasarım mükafatı kazandı. Şirketin dizaynda harikalık mükafatını almasından güç alan Canon, en üst seviyede performansı ve tasarımı bir ortaya getiren eserler sunma çalışmalarını sürdürecek.

Hibya Haber Ajansı