İftar verdi diş kirası olarak kahve dağıttı

Türk Kızılay’ı Karşıyaka Şubesi tarafından Karşıyaka Hükümet Konağı bahçesinde organize ettiği 30 gün boyunca iftar organizasyonunda, Karşıyakalı işadamı Osman Avcı iftara ev sahipliği yaptı, iftara katılanlara diş kirası olarak kahve paketi dağıttı.

İftar yemeğine Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ve 450’ye yakın Karşıyakalı katıldı. Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz iftar sofrasına her geçen gün ilginin arttığından memnuniyetini dile getirerek, Karşıyakalı bağışçılara teşekkür etti. İftar sofrasında oturanlara kahve paketini dağıtan iş insanı Osman Avcı’nın büyük jest yapmasından dolayı memnun kaldıklarını söyledi.

Başkan Karadeniz, pandemiden dolayı iki yıl iftar sofrasını kuramadıklarını bu yıl bağışçıların yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu. “Bu akşam da Küçük Avcı Kahvenin sahibi Osman Avcı’nın verdiği iftarda 450’den fazla insanımızla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. İftara katılanlar Karşıyaka Belediyesi’nin çay ve kahve ikram aracından çay/kahvelerini alıp içiyor.

30 gün boyunca birlikte iftarı açma ortamını sağlayan Karşıyaka Kaymakamımız Ali Rıza Çalışır’a, Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a, İftar sofrasına yemekleri servis eden Kızılay Karşıyaka çalışanlarına ve gönüllülerine, bu sofraya maddi katkı sağlayan Kızılay bağışçılarından Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin.”

Oğulları Oğulcan ve Oğulkan ile kahve paketlerini dağıtan Küçük Avcı Kahvenin sahibi Osman Avcı ise “Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil” düşüncesi ile yola çıktıklarını, Karşıyaka’dan kazandığımızı, Karşıyakalılarla paylaşmamız Küçükavcı’nın Karşıyaka’mıza ve Karşıyakalılarımıza vefa borcudur” dedi.

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler’in iftar alanına geldiğinde dua okuması iftara katılanları sevindiriyor.

Karşıyaka Hükümet Konağı bahçesinde organize edilen iftar sofrasına yolda kalan, evine gidemeyen, evinde iftar yapamayan, iftarı birlikte yapmak isteyenler katılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı