Ihlamur ile ekonomiye 30 milyon TL’lik şifa

Şifalı tesiri ile 7’den 70’e herkesin kullandığı ıhlamurda hasat periyodu başladı. Bilhassa soğuk algınlığı ve öksürüğe uygun gelen ıhlamur, ekonomik açıdan da değerli bir çıkar sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bilgilerine nazaran, kilosu 300 TL’ye kadar çıkan ıhlamur yıllık olarak orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke iktisadına ise yaklaşık 30 milyon TL katkı sunuyor. Geçtiğimiz yıl Mısır’dan Amerika’ya kadar uzanan 39 ülkeye ihraç edilen ıhlamurdan 1.5 milyon dolarlık döviz girdisi de sağlandı. Tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olan ıhlamurun yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüten OGM, 2021 yılında ürettiği 950 bin ıhlamur fidanının 750 binini toprakla buluşturdu.

Bilhassa kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur içeriğindeki manganez, uçucu yağ, saponin, tanen, C vitamini, sterol üzere hususlar sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe güzel geliyor. Yatıştırıcı özelliği ile uykusuzluğa da uygun gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü tesire de sahip. Ihlamur çayı, gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen tesiri ile tercih ediliyor. Ihlamur ayrıyeten kıymetli bir süs bitkisi olarak sokaklarda, caddelerde ve parklarda yaygın olarak kullanılıyor. İmgesi, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve ağır trafiğe karşı toleransı nedeniyle kent içi ve etrafında uygun cinsler olarak bedellendiriliyor.

Ihlamur diyarı Bursa Karacabey

Bilhassa kış mevsiminde girmediği konutun olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ağır olarak görülüyor. Türkiye’de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun’da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Bilhassa Bursa Karacabey, ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor.

Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM datalarına nazaran, Türkiye ormanlarında 2020 yılı sonu itibariyle 22 bin hektar alanda 385 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama çoklukla çiçeklenme devirleri olan Haziran ve Temmuz aylarında yapılıyor.

39 ülkeye 1.5 milyon dolarlık ihracat

Ihlamur çiçeği, Türkiye’den ihracatı gerçekleştirilen değerli tıbbi ve aromatik bitkiler ortasında yer alıyor. TUİK datalarına nazaran 2020 yılı sonu itibariyle Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, ABD, Polonya başta olmak üzere 39 farklı ülkeye 167 ton ıhlamur ihracatına karşılık 1 milyon 470 bin 261 dolar döviz girdisi sağlandı. Ihlamurun 2020 yılı itibariyle orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke iktisadına ise yaklaşık 30 milyon TL’lik katkı sundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı