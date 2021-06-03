Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 9 Görüntüleme

İhlas Gazetecilik’in ilk çeyrek rakamları

İhlas Gazetecilik’in ilk çeyrek rakamları

İhlas Gazetecilik A.Ş’nin birinci çeyrek sayıları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin kar yahut ziyan tablosu şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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