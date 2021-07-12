İhlas Gazetecilik’in kullanılmayan rüçhan haklarının satışı

İhlas Gazetecilik’in kullanılmayan rüçhan haklarının satışı

 İhlas Gazetecilik A.Ş'nin kullanılmayan rüçhan haklarının satışı tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu
Ana Sayfa Ekonomi 12 Temmuz 2021 11 Görüntüleme

İhlas Gazetecilik’in kullanılmayan rüçhan haklarının satışı

İhlas Gazetecilik’in kullanılmayan rüçhan haklarının satışı

İhlas Gazetecilik A.Ş’nin kullanılmayan rüçhan haklarının satışı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 21.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni hisse alma haklarını kullanma müddetleri içinde kullanılmayan 176.319.933,195 TL nominal pahalı hisselerin 24.06.2021 – 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü mühletle satılacağı duyurulmuştu. Kelam konusu hisselerin satışı tamamlanmıştır.” sözü kullanıldı.
 

Hibya Haber Ajansı

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