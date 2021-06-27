İhlas Gazetecilik’ten tasarruf sahiplerine satış duyurusu

İhlas Gazetecilik A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL’ye yükseltilmesine ait olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni hisse alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni hisse alma haklarını kullanma müddeti içinde, kullanılmayan yeni hisse alma haklarına karşılık gelen hisselerin toplam nominal kıymeti 176.319.933,995 TL olup, kalan hisseler 24.06.2021 – 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü mühletle Halk Yatırım Menkul Bedeller A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada borsada satış tekniği ile 1,00 TL nominal bedelden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı