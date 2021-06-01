Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

 Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı. Gelece
Ana Sayfa Ekonomi 1 Haziran 2021 10 Görüntüleme

İhlas Holding, kar dağıtmayacak

İhlas Holding, kar dağıtmayacak

İhlas Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi kararları mucibince, Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS kararlarına nazaran, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana paydaşlık hissesine düşen net devir ziyanı 3.967.242 TL, VUK kararlarına nazaran düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 3.550.059,50 TL net devir ziyanı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse temel kontratımız ve kar dağıtım siyasetimiz gereği, kar dağıtımı yapılmasının kelam konusu olmadığı konusundaki idare heyeti önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.”

Hibya Haber Ajansı

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