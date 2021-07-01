İhracatta devlet destekleri oranı yüzde 63

Brand Finance tarafından hazırlanan Türkiye’nin En Bedelli 100 Markası raporuna nazaran, en bedelli 100 markanın toplam bedeli 21,45 milyar dolar. Hizmet kesimi markalarının toplam marka pahasındaki hissesi yüzde 70 olurken, sanayi kesimi markalarının hissesi yüzde 30

Memleketler arası marka kıymetlendirme kuruluşu Brand Finance Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Kıymetli 100 Markası araştırmasına nazaran, listedeki 100 markanın toplam bedeli 21,45 milyar dolar. Bu yıl en bedelli markalar ortasına 7 yeni marka katıldı. Toplam marka pahası içerisinde sanayi dalı markalarının yüzde 30, hizmet kesimi markalarının ise yüzde 70 hissesi bulunuyor. Türkiye’deki şirketler, markalaşma yolunda devlet takviyelerinden faydalanarak dünya pazarında daha güçlü adımlarla ilerliyor.

Marka şuuru artıyor

Türkiye’nin devlet dayanaklı birinci marka programı Turquality, memleketler arası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma paha ve pazar hissesi ile güçlü markalar ortasında yer almaları için teşvik ediyor. Program, şirketlerin küresel pazarlarda rekabet edebilecek kurumsal yapıya ulaşabilmesi için pazara giriş, istihdam, yazılım, ofis, depo, tanıtım, marka tescili üzere masraflarında takviye sağlıyor. 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren Turquality programı, Türk şirketlerinin marka şuurunu artırmayı hedefliyor.

Bütçenin yüzde 63’ü dayanağa ayrıldı

Turquality programının markalaşma potansiyeli olan yerli şirketlerin küresel bir marka olmaları için finansal kaynak sağladığını belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Kontrol Kurucusu Mesut Şenel, “Program, dallara sağladığı finansal dayanağı yurt dışında e-ticaret yapan şirketlere de sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı bütçesinde ihracatta devlet takviyeleri oranının yüzde 63 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Turquality üzere Türk şirketlerinin yurt dışında olumlu bir marka algısı yaratmasına katkı sunan takviye programları hakkında deneyimli danışman takımımızla şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı