‘İkimizin Sırrı’ ekran için gün sayıyor!

ÜS Üretim– Üretimci Süreyya Yaşar Önal’ın, atv için hazırladığı, senaryosunu Türk Tiyatrosu’nun değerli muharrirlerinden İhtimam Yula’nın kaleme aldığı, direktörlüğünü Cem Akyoldaş’ın üstlendiği, müziklerini Yıldıray Gürgen’in yaptığı ‘İkimizin Sırrı’nın başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor.

SETTE PASTALI KUTLAMA

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrol oyuncuları Leyla Feray, Aras Aydın, direktör Cem Akyoldaş, üretimci Süreyya Yaşar Önal ve dizi grubu sette bir ortaya gelerek pasta kesti. Pastayı birlikte kesen Feray ve Aydın, çekimlerin başlamasını pasta ile kutladıklarını ve sette bir aile ortamı oluştuğunu belirtti.

Dizinin oyuncu takımında Leyla Feray ve Aras Aydın’ın yanı sıra Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek üzere usta isimler de yer alıyor.

Başrol oyuncularının fanları toplumsal medyadaki paylaşımlarıyla çok heyecanlı olduklarını ve dizinin bir an evvel yayınlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söz etti.

YENİ DÖNEM İLGİ İLE İZLENECEK BİR ANNE-KIZ KISSASI

Yaz dönemine damga vuracak dizinin kısaca konusu şöyle:

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma gayreti veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın hoşluğunu ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Lakin anne-kızın memnun dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Sıkıntı bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Neva kızı Hayal’in geleceğini emniyete almak istemektedir. Zira Neva da bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenmiştir.

Öbür yandan Alp Karahun (Aras Aydın) büyük bir holdingin yöneticisi ve restoran zinciri kurma peşindeki genç bir adamdır. Alp, annesi Seylan Sorgun’un (Dolunay Soysert) hastalığı nedeniyle bir donör bulup annesinin hayatını kurtarmaya çalışmaktadır.

Bir noktadan sonra Neva’nın ve Alp’in önemli seçimler yapmaları gerekir. Bu seyahat sırasında da birbirlerini insan olarak tanır, kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar. Ve aşk, kahramanlarımıza yeni bir yol çizer.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı